El antifeminismo se cita en Vistalegre

Vox ha convocado al antifeminismo este domingo 8 de marzo en el palacio de Vistalegre, pero no ha conseguido llenar las 15.000 plazas de la antigua plaza de toros. La ultraderecha temía el gatillazo desde que decidió hacer coincidir la asamblea del partido, que revalidó este sábado a su líder, con el día de reivindicación por la igualdad entre hombres y mujeres.

La jugada no le ha salido bien a los de Abascal, aun habiendo desplegado una red de autocares con destino Madrid que ha salido temprano desde las principales ciudades de España. Para curarse en salud por si la cifra de asistentes desmerecía el acto, la dirección del partido ha recomendado a primera hora no acudir a Vistalegre por la crisis del coronavirus. No obstante, a pesar de su preocupación por el virus, la ultraderecha no ha suspendido el mítin.