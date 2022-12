El brutal repaso de Igea a García-Gallardo sin levantar la voz ni un poco

Francisco Igea, líder de Ciudadanos en Castilla y León, le ha dedicado en las Cortes un durísimo discurso al vicepresidente Juan García-Gallardo. Todo ello después de que el PSOE haya pedido la reprobación del dirigente de Vox por sus afirmaciones en el pleno del pasado 25 de octubre.

Aquel día, Gallardo se refirió al presidente del Gobierno como “el líder de una banda criminal”, afirmación que ha repetido en diversas ocasiones en las que ha tildado a Sánchez del “jefe de una banda” con una referencia a “la historia criminal del PSOE” en sus últimas palabras.

“No sé qué voy a votar hoy, les digo la verdad. No porque no merezca la reprobación el señor vicepresidente. Les ha llamado a esos señores criminales, ha llamado delincuentes a los inmigrantes, me ha llamado imbécil a mí y así sucesivamente”, ha empezado diciendo Igea.

“Señor vicepresidente, es evidente que está sin educar, es evidente que no tiene tolerancia a la frustración, es evidente que no está capacitado para ocupar este cargo”, ha afirmado.

Y luego ha matizado: “Pero lo que hacen ustedes es darle más valor al señor Mañueco y no es así. Porque el señor Mañueco está encantado con este personaje porque le permite a él parecer moderado, le utiliza, se ríe de él, ni si quiera está hoy a su lado”.

“Ustedes no se dan cuenta, ya se la darán, yo sé bien cómo funciona esto, pero lo que hace el señor Mañueco con este personaje, este triste personaje que ocupa la vicepresidencia de la Junta, es esconderse, esperar que pase la tormenta y seguir en el poder”, ha asegurado Igea.

El dirigente de Ciudadanos ha afirmado que “para eso le utiliza y que las bofetadas se las lleve él, que él disfruta. Si es que él disfruta”.

“Lo sé bien. Disfruta viendo cómo a usted le atizan todos los días. Es usted un pobre hombre, un pobre hombre, no sé si merece reprobación, pero desde luego no merece atención. Y me alegro de que ustedes se rían. Demuestran como siempre su catadura moral, que es escasea”, ha dicho.

Y ha finalizado: “Por tanto, no sé si votaré a favor o no de la reprobación, porque lo que le aseguro, señores del PP, es que ustedes y su presidente no son mejores que este triste personaje que ocupa el puesto de vicepresidente”.