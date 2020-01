La situación actual del restaurante El Cantábrico tras el paso de Chicote: "Más o menos me arrepiento, soluciona poco"

Año nuevo, misma vida para Alberto Chicote y su programa Pesadilla en la cocina. El espacio de laSexta, en el que el cocinero trata de levantar restaurantes que se encuentran en la cuerda floja, ha vuelto este jueves y se ha desplazado a Cádiz por tercera vez esta temporada para inaugurar el 2020.

Esta vez lo ha hecho al buffet libre El Cantábrico, un establecimiento que está llevado por la pareja de hermanos Francisco y Mari Luz Sánchez y que goza con el distintivo de ser el primer buffet libre abierto en la capital gaditana. Además, para la ocasión, Chicote contó en la grabación con la ayuda del cantante Pablo Carbonell.

Año y medio después del paso del cocinero por el restaurante, el local sigue abierto como buffet pero mantiene los mismos problemas que tenía antes de la llegada de Chicote, tal y como cuenta a El HuffPost el propio Francisco, que confiesa que el programa se puso en contacto con él.

“Yo no solicité nada, me llamaron incluso el año anterior (2017) y después me lo volvieron a decir. Al final ya lo acepté para probar y estoy más o menos arrepentido de haberlo hecho”, asegura.