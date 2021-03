El caso del orinal que pone en apuros al Consulado de España en Londres

Un error lamentable, una falta de empatía que no es de recibo y unas decisiones a las que los residentes en Reino Unido no estamos acostumbrados en nuestro día a día con las instituciones británicas han saltado a los tabloides nacionales y a los grupos de emigrantes.

No, el personal de consulados no son todos funcionarios. Muchos trabajan por salarios muy cercanos al salario mínimo del país.

Londres en 2017 estuvo a las puertas de elegir un Consejo de Residentes que sin duda alguna hubiera ayudado a evitar o disminuir el impacto de problemas como este, que no son más que una anécdota del trabajo de un lugar al que acuden miles de españoles. Muchos miles más de los que deberían. La culpa de ello no es de las instituciones sino de la gente que no se registra.

El Ministerio del Interior británico evaluó en diciembre que usando las estadísticas del permiso de residencia (settled status) había más de 300.000 españoles, cuando según el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) solo somos poco menos de 120.000 personas.