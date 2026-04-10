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Irán se planta: no negociará con EEUU hasta que se aplique la tregua en Líbano
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Irán se planta: no negociará con EEUU hasta que se aplique la tregua en Líbano


Redacción HuffPost
Agencias
Una persona sostiene una pancarta con la bandera de EEUU y una imagen del nuevo Líder Supremo de Irán, Mojtaba Jamenei, el 9 de abril de 2026 en Teherán.
Una persona sostiene una pancarta con la bandera de EEUU y una imagen del nuevo Líder Supremo de Irán, Mojtaba Jamenei, el 9 de abril de 2026 en Teherán.Majid Asgaripour / WANA (West Asia News Agency) via REUTERS

Irán no participará en las negociaciones con Estados Unidos en Pakistán para poner fin a la guerra hasta que no se aplique el alto el fuego en el Líbano, que ha sufrido duros ataques israelíes en los últimos días.

“Las negociaciones siguen suspendidas hasta que Estados Unidos cumpla sus compromisos en relación con el alto el fuego en el Líbano y el régimen israelí ponga fin a sus ataques”, informaron las agencias Fars y Tasnim, ambas vinculadas con la Guardia Revolucionaria. 

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