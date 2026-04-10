Pakistán, mediador en la paz, acusa a Israel de cometer un genocidio en Líbano: "Es una maldición para la humanidad"

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, durante una conferencia de prensa en Jerusalén a propósito de los ataques a Irán, el 19 de marzo de 2026.

Líbano ha quedado, al menos por ahora, fuera del acuerdo de alto el fuego entre Estados Unidos, Israel e Irán. Eso es lo que dicen los aliados occidentales. Sin embargo, el país mediador en las conversaciones, Pakistán, insiste desde el minuto uno en que el país árabe estaba en los puntos pactados para el armisticio y, por eso, los ataques sobre su territorio debían cesar. Lejos de ello, Tel Aviv ha redoblado su andanada, dice que buscando debilitar a Hezbolá, con bombardeos como el que el miércoles mató a más de 300 personas y causó heridas a más de 1.100.

Eso ha llevado a que esta noche el ministro de Defensa pakistaní, Khawaja Asif, haya calificado a Israel de "maldición para la humanidad", afirmando que el "genocidio" continúa en toda la región, más allá de Gaza. "Israel es malvado y una maldición para la humanidad; mientras se llevan a cabo conversaciones de paz en Islamabad, se comete un genocidio en el Líbano", dijo el canciller en un mensaje publicado en la red social X.

Según afirmó, el Gobierno del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, también está matando a civiles inocentes ahora: "Primero Gaza, luego Irán y ahora Líbano, el derramamiento de sangre continúa sin cesar". Tremendamente enfadadado y alejándose aún más del tono diplomático, Asif expresó, igualmente, su deseo de que quienes crearon Israel en territorio palestino "ardan en el infierno".

El primer ministro, Shehbaz Sharif, junto a su viceministro y titular de Exteriores, Ishaq Dar, han intensificado en las últimas horas su ofensiva diplomática para tratar de salvar el proceso de paz y consolidar una hoja de ruta de diez puntos que ponga fin a la guerra.

La cita pende de un hilo tras la advertencia de Teherán de no acudir si Israel mantiene sus incursiones en territorio libanés. Horas antes, el primer ministro libanés, Nawaf Salam, solicitó formalmente a Islamabad que ratifique la inclusión de su país en la tregua "para evitar una repetición de los ataques israelíes", según informó el Grand Serail.

Pese a que Sharif anunció inicialmente que el acuerdo amparaba al Líbano, tanto Israel como Estados Unidos han sostenido posteriormente que el pacto no incluye dicho territorio.

Conversaciones en EEUU

El jefe de la Defensa paquistaní ha sido una de las voces más críticas contra Israel desde el inicio de la ofensiva en Gaza, calificando al país de "entidad terrorista" en repetidas ocasiones. Sus declaraciones llegan en un momento muy delicado, después de que ayer Netanyahu anunciase que accede a negociar, por su parte, una paz con Líbano y el partido-milicia chií de Hezbolá, conversaciones que se iniciarán la semana que viene en Estados Unidos. La meta: establecer "relaciones pacíficas", dice el mandatario israelí.

"Ante los reiterados llamamientos del Líbano para iniciar negociaciones directas con Israel, ayer instruí al Gabinete para que las iniciara lo antes posible", afirmó Netanyahu en una nota publicada por su oficina. No obstante, no habrá alto el fuego mientras.

Hay pocos detalles más. "Podemos confirmar que el Departamento organizará una reunión la próxima semana para abordar las negociaciones en curso sobre el alto el fuego con Israel y el Líbano", declaró a la Agencia EFE un funcionario del Departamento de Estado, sin precisar la fecha exacta. Al Jazeera ha añadido que el encuentro inicial será a nivel de embajadores.

Netanyahu ha ordenado esas negociaciones directas con su vecino del norte para establecer la paz y "desmantelar" a Hezbolá, forzado por EEUU para que no haga descarrilar sus contactos con Irán.

Netanyahu ordena iniciar negociaciones directas con Líbano y acto seguido Israel bombardea nuevos puntos del país Las negociaciones se centrarán en el desarme de Hezbolá y el establecimiento de la paz entre Israel y Líbano, ha adelantado el primer ministro israelí. La primera cita está prevista para la próxima semana en EEUU.

¿Cómo va la ofensiva?

Según el Ministerio de Sanidad libanés, la ofensiva israelí intensificada contra el Líbano desde el 2 de marzo ha dejado 1.888 muertos y 6.092 heridos. Pero, más allá del daño personal, también está la ocupación, ya que está intentando extender su invasión terrestre del sur del Líbano, apurando las horas por si se ve forzado a parar.

Sus tropas llevan tiempo intentando cercar la ciudad de Bint Jbeil, tomando posiciones en las colinas y aldeas de los alrededores, y en las últimas 24 horas, parece que han intentado entrar en las afueras de la ciudad. Lo sabemos porque Hezbolá ha comunicado en las últimas horas que ha estado atacando a tropas israelíes en las afueras de la ciudad.

Este es sólo uno de los más de 50 ataques reivindicados por Hezbolá en las últimas 24 horas. Decenas de ellos fueron ataques transfronterizos contra Israel, que se habían suspendido brevemente el miércoles porque Hezbolá consideraba que el Líbano formaba parte del acuerdo de alto el fuego regional.

Aún así el ritmo de las operaciones militares israelíes se ha reducido, según la prensa internacional. De hecho, no ha habido ningún ataque en Beirut desde el ataque a gran escala del miércoles. Si esto es intencional o no, es demasiado pronto para afirmarlo.

Irán ha dicho esta mañana que no participará en las negociaciones con EEUU en Pakistán para poner fin a la guerra hasta que no se aplique el alto el fuego en el Líbano, que ha sufrido duros ataques israelíes en los últimos días.

"Las negociaciones siguen suspendidas hasta que Estados Unidos cumpla sus compromisos en relación con el alto el fuego en el Líbano y el régimen israelí ponga fin a sus ataques", informaron las agencias Fars y Tasnim, ambas vinculadas con la Guardia Revolucionaria.