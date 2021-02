El covid no les afectó demasiado, pero sí sus secuelas

“Creía que estaba controlando un poco más la cosa, pero no. De hecho, me ha pasado lo que más miedo me daba que pasara”, cuenta Laura. A finales de enero, sus compañeras de piso se contagiaron, y ella ha tenido que volver a aislarse. El 2 de febrero, además, ingresaron a su abuela por covid. “Ha sido como una terapia de choque”, comenta. De momento, esta terapia no ha funcionado.

“Tenía mucho miedo a ver a gente por si podía seguir contagiándoles, me daba pánico hacer cosas como coger el AVE”, relata. “Desde que cogí el covid me cuesta mucho dormir, y eso ha seguido… Le doy muchas vueltas a todo, pienso todo el rato que me pasa algo, estoy muy pendiente de si me duele la cabeza o me duele la garganta… ya es como una obsesión”, dice.

En el caso de Gabriela, la ansiedad se ha traducido sobre todo en hipocondría. “Yo misma me creo los síntomas. Me he comprado hasta un oxímetro y cuando me entra la paranoia, me miro a ver cómo saturo. Todos los valores están bien, pero yo no razono. Está siendo horrible”, afirma.

Como el resto de participantes en este reportaje, Gabriela es joven, no llega a los 30 años, y tampoco tiene patologías graves que la conviertan en población vulnerable. Pero eso no le ha quitado preocupaciones.

Gabriela (nombre ficticio) sí había sufrido ansiedad antes, pero “todo esto [la pandemia] me generó muchísima más”, asegura. “Desde el principio he tenido miedo a coger el virus y a que nadie pudiera atenderme, a que no hubiera un sitio para mí en el hospital. Eso es lo que más pánico me daba”, cuenta.

“Eso me generó mucha ansiedad. Me daba miedo poder contagiar a la gente”, dice. Además, la primera prueba de antígenos que le hicieron resultó negativa, así que le tocaba seguir yendo a la oficina. “Me negué y dije que tenía síntomas, aunque no tenía tos ni fiebre, y ya dos días después dejé de oler, me pagué una PCR y dio positivo”.

“Mi madre, que es enfermera, me echa la bronca porque dice que siempre estoy leyendo cosas de esas”, cuenta la joven. Ella, que es periodista y se ve obligada a informarse por su trabajo, cree que la sobreinformación en la que vive no le ayuda.

“Además, en cuanto siento cualquier cosa, pienso que es una secuela, que si me duele una pierna es porque tengo trombosis o si me sale una rozadura en el pie es otro síntoma raro del coronavirus. Es una paranoia”, admite.

“Soy una persona muy sensible, e incluso he tenido enfermedades mentales, pero habiendo alcanzado una estabilidad siento que este año me he desubicado por completo. Estoy a punto de llamar a mi médica de cabecera, porque llevo desde el 9 de enero sin salir de esta sensación, de esta angustia en el pecho”, describe.

Raquel (nombre ficticio) había empezado a espaciar más sus sesiones online con la psicóloga con el objetivo de ahorrar, pero hace unos días decidió retomar la terapia semanal “porque se me ha ido de las manos la situación”, reconoce. Su caso es ligeramente distinto a los anteriores. Ella no pasó el coronavirus, que sepa, pero los síntomas que siente desde hace semanas son muy parecidos a los de Laura y Gabriela. “No se me termina de ir la ansiedad, ya son muchas semanas, estoy cansada, duermo fatal… Ahora mismo estoy intentando no perder la cabeza”, dice.

Ahora que cree que se encuentra mejor, Gabriela ‘sólo’ siente “ahogo, taquicardias y desvelos en mitad de la noche”. Ya no se medica, aunque en primavera sí tuvo que hacerlo. “No podía ni tragar cuando comía, me atragantaba hasta con una ensalada. Fui al médico y me dijo que era por la ansiedad”, cuenta. “Ahora me da miedo incluso ir físicamente al psicólogo, tal y como están las cosas”.

Cuando Raquel trató de comunicarse con su centro de salud, se encontró con un sistema colapsado, no sólo por la tercera ola posnavideña, sino también por una nevada que puso patas arriba la ciudad de Madrid, donde vive.

“Ahí me surgió el agobio: estuve a lo mejor dos horas al teléfono esperando a que alguien me respondiera, y nada. En ningún momento me llamó ningún rastreador y, cuando tuve una respuesta, el tono que recibí fue hasta burlón. Al final, tienes la sensación de que te lo gestionas tú solo”, explica. “Nadie me hizo ninguna prueba e incluso me dieron informaciones un poco contradictorias cuando llamé al teléfono del Ministerio de Sanidad y al de mi centro de salud. Al final, me quedó más claro leyendo las recomendaciones de la OMS”, resume.

La joven se siente “desamparada”. “Creo que el sistema funciona cuando hay una colaboración entre el individuo y el Estado, y ahora siento que el Estado no está ahí, o que sólo está de una forma mínima, caótica y a veces contradictoria. Entonces sientes la desesperación de no saber qué hacer, cómo actuar, qué está bien, qué está mal… No te quieres agobiar de más porque tampoco está bien, pero tampoco quieres olvidarte de todo por miedo a hacerlo mal”, lamenta.