El fracaso de las políticas de Trump provocó el chapucero intento de golpe de Estado en Venezuela

“Cuando resumes todos los problemas de Venezuela en una sola persona, cuando insistes en que no es un Gobierno legítimo, sino un grupo de narcotraficantes, y cuando pones precio a sus cabezas, me sorprende que no se hayan presentado más cazarrecompensas”, ha declarado esta semana un antiguo oficial de la Administración Trump. “Nuestra postura genera esta clase de problemas, este nivel de ineptitud”, prosigue.

En mayo, tras el fracaso del alzamiento militar de Guaidó, Goudreau acompañó al exguardaespaldas de Trump, Keith Schiller, a una reunión en Florida con miembros de la oposición. (Al parecer, Schiller no acabó convencido y asegura que no volvió a hablar con Goudreau después de la reunión). Más tarde, Goudreau se puso en contacto con Clíver Alcalá, un exgeneral venezolano que planeaba derrocar a Maduro con la supuesta ayuda de 300 desertores venezolanos a quienes Goudreau se ofreció a adiestrar, según The Associated Press. En agosto, el ex boina verde Beret armó un plan de invasión para los inversores estadounidenses, informó The Military Times la semana pasada.

El Plan C le dio a Goudreau una vía de entrada. En septiembre, le comunicó su idea a JJ Rendón, el exiliado venezolano a quien Guaidó puso al mando de desarrollar el plan, según el Post. Goudreau se ofreció a derrocar a Maduro a cambio de una recompensa de $212.9 millones de dólares (196,88 millones de euros), menos de la mitad de lo que pedía la competencia.