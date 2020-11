El popular médico César Carballo sorprende con su respuesta a si se pondrá la vacuna

Es una de las grandes noticias del año y, si cumple con las expectativas, lo será también de la Historia: BioNTech y Pfizer aseguran que la vacuna que han desarrollado es más del 90% efectiva en la prevención del coronavirus entre los voluntarios del ensayo que no tenían evidencia de haber sido infectados previamente.

Esa noticia, que fue celebrada en un primer momento con júbilo por casi todo el mundo, despierta ahora recelos entre muchos especialistas, que se quejan de la poca información que se tiene todavía. Quienes critican el anuncio aseguran que sólo se dispone de una nota de prensa, pero la farmacéutica todavía no ha hecho públicos todos los datos.

En lo que sí coinciden la amplísima mayoría de los mayores expertos mundiales es en que, si las autoridades como la Agencia Europea del Medicamento dan su visto bueno, la vacuna será eficaz y segura.

Sin embargo, el popular médico César Carballo, conocido por sus intervenciones en programas como La Sexta Noche, El programa de Ana Rosa o Cuarto Milenio, ha expresado sus dudas al respecto.

De hecho, este sábado Iñaki López le preguntó directamente: ”¿Tú te la pondrás? Si sale en febrero y dicen: ’Los médicos, vayan pasando”. La respuesta del doctor, que es adjunto a las Urgencias del Hospital Ramón y Cajal de Madrid, no pudo ser más clara: “Yo no. O sea, quiero decir, no me gustaría ser el primero que se la ponga”.

Las palabras provocaron la sorpresa y las críticas de otros expertos que estaban en el plató, que acusaron a Carballo de lanzar un “mal mensaje”.

“Seguramente habrá pasado todos los filtros, pero claro no es lo mismo ponérsela a 20.000 que a 20 millones. Vamos a esperar un poco... no me gustaría ser el primero”, argumentó el médico, que subrayó que “si sale en enero, habrá que ver qué seguridad tiene”.

“Si se publica, hay contrastada evidencia de que efectivamente es segura... pues vamos a ello”, completó.

En Twitter, Carballo ha respondido a un científico que ha asegurado que las palabras del médico son “un pésimo ejemplo y mensaje a una población que piensa en un 60% lo mismo”. ”¿Qué va a pensar si los ‘expertos’ no se fían?”, ha preguntado.

“Estimado profesor, no me fío de los datos hasta ahora”, ha empezado aclarando Carballo, que ha añadido: “Recordar que Pfizer solo ha sacado una nota de prensa. Soy un firme defensor de las vacunas, pero con cabeza y evidencia. Si la vacuna de Pfizer demuestra en los próximos meses eficacia y seguridad seré el primero en ponérmela”.