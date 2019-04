Aunque podamos celebrar leyes en favor de la igualdad y avances relevantes en las últimas décadas, todavía la igualdad efectiva no es real. Las mujeres aún no estamos en la toma de decisiones y el poder en igualdad de condiciones que los varones. En la representación institucional parlamentaria y municipal se establecieron, con la Ley de igualdad, las cuotas 60-40, para tender al equilibrio entre los sexos (en realidad suele ser el 60% para los varones y el 40% para las mujeres, ya se sabe que, aunque esté escrita la norma de manera neutra, la práctica suele poner el vaso medio vacío para las mujeres). Algún partido político como el PSOE además obliga en su normativa interna a las listas cremallera. Pero si revisamos el porcentaje de mujeres en el poder económico, en la empresa, en la patronal, en el mundo sindical, en la universidad como catedráticas, decanas, rectoras… O en el arte, en el deporte, en el ejército, en las reales academias, dirigiendo grandes medios de comunicación, en las galardonadas a prestigiosos premios, etc., ahí no hay ni cuotas ni cremallera que se ponga en marcha. Y es que en esta sociedad en la que vivimos hay menos jefas que jefes. Esto evidentemente no sale gratis para las mujeres: la brecha salarial y después en las pensiones no es por casualidad.

El machismo duele, a mí por lo menos, pero en boca de mujeres que están en la vida pública me escandaliza y me indigna. “Ellas” que reniegan del feminismo. “Ellas” que lo desprecian. “Ellas” que no quieren ser “nosotras”. “Ellas” que nos tachan de radicales a las demás mujeres que defendemos como primer elemento de una sociedad democrática la igualdad entre mujeres y hombres. “Ellas” que arrojan sobre todas las demás la sospecha de que han llegado donde sea por cuota, por regalo, no como “ellas” que son las mejores, y por supuesto la que no llega es porque no vale, no porque las reglas de juego patriarcales las excluyan. ¡Pobre madre mía!, tuvo la malísima suerte de nacer en una dictadura que dejaba muy claro cuál era el lugar de las mujeres sobre todo si tu familia era pobre.

Tantos años de lucha pública, en las calles, en los parlamentos, en el ámbito laboral, o de forma resiliente y callada en el ámbito privado, en la familia y en los pequeños círculos cotidianos, en todo caso lucha valiente, de tantas y tantas mujeres para conquistar cada vez más cotas de igualdad despreciados en 20 segundos mirando a cámara sin pestañear.

¿No se dan cuenta esas mujeres que ellas son fruto de la lucha de tantos años y tantas mujeres? Quizás es porque normalmente las mujeres con dinero o influencia están mejor posicionas socialmente y eso dulcifica su percepción de la desigualdad, sobre todo si en vez de unas gafas violeta se ponen una venda en los ojos. Pero me parece una actitud egoísta e ignorante. Esas mujeres terminan siendo caricaturas de su género. Terminan siendo unas gorronas de género, que disfrutan los derechos que otras conquistaron, incluso a pesar de ellas. Derechos que a veces intentan hacer retroceder. Me parece un disparate ver a mujeres emplearse a fondo para que sus congéneres retrocedan en libertad y oportunidades. Y es que nuevamente tiene razón Valcárcel, “El machismo mata, empobrece y atonta, por ese orden”.

