El exvicedirector de prensa del Vaticano, sobre Benedicto XVI: “Sufría con la imagen que daban de él"

Su aspecto era tal que sus retractores le llamaban el “rottweiler de Dios”. Muchos de los que le calificaron como una persona agria y distante antes de conocerlo cambiaron radicalmente su manera de pensar. ¿Era una cuestión de imagen?, ¿de timidez o por tener un carácter reservado? Algo no cuadra.

Las previsiones de Ratzinger

Angelo Scelzo cuenta cómo el papa actuó en ese momento, cuando pensó en tirar la toalla y lo hizo de manera ejecutiva: “El papa se había dado cuenta de lo que faltaba por organizar en la sala de prensa del Vaticano y a mi modo de ver, previniendo la que se iba a venir con su dimisión, me nombró Vicedirettore della Sala Stampa della Santa Sede”.

La sala de prensa del Vaticano es el punto de referencia de los periodistas procedentes de varias partes del mundo que cubren las noticias de la Santa Sede y donde se mueve la “enorme maquinaria vaticana” de cara a la prensa local e internacional para momentos como el recién vivido por la muerte del papa emérito Benedicto XVI , los participantes en los viajes apostólicos, las audiencias del Papa, etc. Todo lo tienen perfectamente previsto, orquestado y calculado y Angelo Scelzo fue el responsable de crear la nueva manera de actuar con la prensa en aquel momento.

“Nosotros, el papa Benedicto XVI y yo, nos encontramos por primera vez en el Consejo Pontifico y enfrentamos juntos un primer evento de la mejor manera que pudimos. El padre Lombardi, que en ese momento era el portavoz de la Santa Sede, lo hizo desde el punto de vista de comunicar lo que iba sucediendo y yo, desde el punto de vista organizativo para darle la mayor posibilidad de acceso a las televisiones, como por ejemplo a la Capilla Sixtina, etc. y es algo que ha funcionado bien”.

Sobre la relación que tuvo con Ratzinger, Angelo Scelzo lo confiesa: “Yo al Papa Benedicto lo he tratado más después de su dimisión”. Benedicto XVI vivió en el Monasterio Mater Ecclesiae, durante casi diez años, en su retiro rodeado de la que se convirtió en “su familia vaticana”. Desde el 2 de abril de 2013 , sus dias pasaron acompañado de su secretario, Georg Gänswein, un médico, un enfermero y cuatro mujeres laicas consagradas del instituto ‘Memores Domini’. Prácticamente nunca abandonó su retiro, salió de Italia solo cuando viajó a Ratisbona, Alemania en Junio de 2020, para despedirse de su hermano Georg Ratzinger que estaba muy enfermo. Otra salida la hizo al Hospital Policlinico Gemelli en 2013 porque quiso ir a ver a su hermano.

El que fue el subdirector de la Sala de Prensa del Vaticano, cuenta que una vez que el papa ya estaba retirado y pensando en agradecerle el detalle de su nombramiento y la forma en que lo hizo, llamó a su secretario Georg Gänswein y le preguntó si podía visitar a Benedicto. Después de esa primera vez confiesa que no fue solo una visita: “He estado unas diez veces”, comenta.

Rezó el rosario con Benedicto en las Grutas Vaticanas

No se imagina uno cómo se organizaban estos encuentros con el papa durante su retiro y desconocidos hasta ahora, hasta que no lo cuenta quien lo ha vivido, como es el caso de Angelo Scelzo. Fue tanto lo que caminó su relación que el mismo papa emérito pedía que le llamara para rezar el rosario en las grutas vaticanas. “He tenido el gran privilegio de haber sido invitado, una tarde, no solo a su casa, sino a ir a rezar el rosario a las Grutas Vaticanas, paseando en los jardines. Para mi esta ocasión fue algo excepcional”.