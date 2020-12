Echenique: "El horizonte republicano está cada día más cerca"

Son unas cuentas “históricas”, repite Echenique. La coalición sale “reforzada” de este trámite, aunque todavía falta pasar por el Senado. Pero eso no significa que no haya diferencias: “Hemos aprendido a trabajar juntos”. Es de esos días, confiesa, por los que le merece la pena haberse metido en política y se siente orgulloso de acuerdos alcanzados en estas jornadas como la paralización de los desahucios a familias vulnerables mientras dure el estado de alarma.

Son unos presupuestos históricos, más del 50% de aumento en la inversión pública en España nunca había pasado. Europa aprende de sus errores y manda a la austeridad al basurero de la historia como un dogmatismo fracasado, cruel y que no ha servido para mejorar. Suponen también partidas muy importantes en sanidad, educación, dependencia y transición ecológica. No hay que ser autocomplacientes, la crisis es profunda, estas cuentas seguramente no van a alcanzar, pero sí son un paso valiente para proteger al país y las familias.

Creo que ha salido ganando España. Hay retos de futuro que tenemos que afrontar como país y para eso hace falta una mayoría política. Además del reto sanitario, que afortunadamente va a haber una vacuna pronto, tenemos el reto territorial, el de desigualdad económica -hay gente con muchísimo dinero y otra que no puede llegar a fin de mes- y el de la matriz productiva para ir a un país con más industria y valor añadido. Cuando uno ve estos retos, es bastante obvio con qué aliado puede caminar. Es evidente que Cs apuesta por inflamar el conflicto catalán y que su programa económico no tiene como prioridad hacer una reforma fiscal progresiva. Ese debate de con quién hay que tenerlo en base a los retos y no en los personalismos o vetos sin motivo. Esta mayoría, como es evidente, es la coherente y tiene un rumbo de futuro.

Ha habido enmiendas de todo tipo. Hay una del PSOE con el PRC que nosotros no firmamos pero que sí hemos apoyado. No es nada extraño que se metan enmiendas a los presupuestos y no siempre las firman los mismos partidos. Creo que el debate sobre la técnica opacó un debate mil veces más importante que es el de si echamos o no a la gente de sus casas en plena pandemia. Ha sido uno de esos días en los que de algún modo me merece la pena estar en política, a pesar de todos los ataques.

¿Aquella enmienda no se saltaba el pacto de UP y PSOE de que había que presentarlas de manera conjunta a un proyecto de ley del Gobierno?

Creo que sí. La coalición está fuerte y se ve reforzada con lo que ha pasado en los presupuestos. La mayoría por la que han salido es amplísima, bastante más que la mayoría absoluta de esta Cámara y la que dio la investidura a Sánchez. La coalición sale reforzada. Además, en este año hemos aprendido a trabajar juntos los socios, evidentemente con nuestras diferencias, que creo que hay que normalizar. Sería inconcebible que dos partidos que piensan distinto no tuvieran diferencias, eso no se lo creería nadie. Pero también es verdad que resolvemos esas diferencias dialogando y negociando. Cuando eso tiene como resultado medidas que son buenas para la gente (regular los alquileres, mejorar el Ingreso Mínimo Vital, para los desahucios). digo “malditas diferencias, dónde hay que firmar”. Hubo un debate muy intenso sobre si estaba bien o mal que presentáramos una enmienda con Bildu y ERC. Oye, si la historia acaba parando los desahucios, me siento orgulloso y contento de lo que hemos hecho. Y aplaudo al Gobierno por haber llegado a ese acuerdo.

Va a depender del contenido. Es decir, ¿era natural que Cs apoyara el estado de alarma? Sí. Tenía sentido, de hecho lo debería haber apoyado el PP también. No había ningún tipo de ideología. ¿Va a haber apoyos puntuales a algunas leyes? Bueno, dependiendo del contenido podría pasar. Lo que era imposible de explicar era que Cs apoyara unos presupuestos que van absolutamente en la dirección contraria de su programa económico. Es un partido neoliberal que gobierna con la ultraderecha en Madrid, Andalucía y Murcia y estos presupuestos son los más progresistas que ha visto esta Cámara. Eso no tenía sentido, era puro relato.

Jamás me atrevería a decirle a otra fuerza política como tiene que elegir a sus líderes. Respecto al papel que ha jugado cada persona de la izquierda abertzale en acabar con la violencia en Euskadi, ahí está la hemeroteca. Más allá de valoraciones y adjetivos, todo el mundo sabe, el que lo haya estudiado, qué personas de la izquierda abertzale han trabajando para que se acabara con la violencia. Hay varios. Últimamente se han hecho virales tanto un discurso de Oskar Matute de hace unos años como unas palabras recientes de Iñarritu que vienen a señalar este hecho, que también en Bildu hay personas que han trabajado para acabar con la violencia de ETA. Más allá de eso, todo lo demás son adjetivos que sólo sirven para calentar el debate y no es mi intención.

Creo que intentamos no contribuir a ese ruido. La prueba está en las sesiones parlamentarias. Si construimos el relato de que los plenos son muy broncos, de que los políticos se pelean y somos todos iguales, creo que eso va en detrimento de la labor política y en contra de la política como práctica para solucionar los problemas. Ese camino conduce a Trump, Bolsonaro y cosas muy peligrosas. Y yo creo que es muy evidente que no todos somos iguales. Cualquier cronista parlamentario que esté un miércoles en una sesión lo puede ver con sus propios ojos. Nosotros estamos muy tranquilos exponiendo nuestros argumentos y callamos cuando hablan otros diputados. Sin embargo, cuando hablamos nosotros, el PSOE o un partido catalán o vasco, los aporreos de escaños, los gritos y los insultos que vienen de la bancada de las derechas son indescriptibles. Eso tiene una explicación: están fuera del Gobierno. La derecha entiende que el país es suyo. Aunque los ciudadanos voten en las urnas y les digan democráticamente que son una minoría, ellos siguen pensando que España es de ellos y que además definen lo que es España. Cuando ven que hay un gobierno que va a durar muchos años y hay una mayoría estable, se ponen muy nerviosos, faltones y maleducados. Esa estrategia del ruido que venga solo de un lado tiene esta explicación política. Las fuerzas que estamos en el Gobierno dedicamos nuestras energías a hacer leyes y a exponer argumentos.

Julio Rodríguez, ex Jemad y ahora jefe de gabinete de Pablo Iglesias, nos ha contado que algunas de esas personas cuando estaban en activo estaban bastante calladitas para ascender en la carrera militar. Ahora que están jubilados y no tienen mando en plaza, pues preocupado no estoy. Sí que me resulta curioso cómo han elegido el número de 26 millones porque es bastante más de la mitad del país. No tengo claro exactamente a quiénes quieren fusilar, pero 26 millones es más de la mitad del país, incluyendo niños y bebés.

Sobre ese ruido. Se ha conocido la carta que han mandado ex militares al rey contra el Gobierno al considerarlo una amenaza para la unidad y ese chat en el que hablan de fusilamientos y golpes de Estado . ¿Le preocupan esos movimientos de ex militares?

Sé que hay mucha gente que no lo entiende, pero claro que los pienso. Son muy meditados y, como todo lo que hago en mi trabajo, buscan un objetivo. No me gusta hablar por hablar, no voy a estar toda la vida en política. Echo mucho de menos la ciencia. Todo lo que hago a lo largo del día intento que sirva para conseguir que mejore este país y que podamos hacer las cosas para que la gente viva mejor. Aunque a veces cuesta entenderlo, todos mis tuits están pensados en ese sentido: para conseguir que pasen cosas que mejoren la vida de la ciudadanía. Alguno ha funcionado en este sentido.

No conozco mucho el detalle del tema, no lo he estudiado. Lo que es seguro es que es exagerada la polémica. El Ministerio de la Verdad que dice el PP suena a chiste. En un país democrático como España, en Europa, es evidente que la libertad de información y de expresión están garantizadas. Que no lo estuvieran significa que nos tendríamos que salir de la UE. Es absolutamente evidente que la libertad de prensa, información y expresión está garantizada. También es verdad que la Constitución recoge un derecho, que es el de la información veraz, que es de los ciudadanos y estamos viendo lamentablemente cómo esa práctica trumpista de mentir como herramienta política se está extendiendo entre algunos partidos, especialmente de ultraderecha, y cuentan con algunos operadores mediáticos en su órbita que se dedican a difundir mentiras. Además de ir en contra de la Constitución, es peligroso para la democracia. Sería muy deseable que la información cuando la gente vaya a votar sea verdad. Si uno va a votar habiéndose creído mentiras, el voto puede reflejar ciertas voluntades pero interfiere con la libertad política de esa persona. El Gobierno está pensando en esa dirección y, por supuesto, defendiendo la libertad de prensa, información y expresión.

Es muy fácil hacerlo. Lo voy a decir, pero no soy más listo que nadie. Me molesta mucho este diálogo o discurso de Capitán A Posteriori que dice lo que había que haber hecho. A toro pasado somos todos toreros. En ese momento y con los datos que tienes es muy difícil tomar decisiones. ¿Qué tendríamos que haber hecho? Lo mismo que todos los países del mundo: haber confinado antes. Esto es obvio. Pero decirlo después de haber conocido cómo ha funcionado la epidemia no tiene ningún mérito. Es bastante obvio que ningún Gobierno del mundo lo vio venir y que si todos lo hubieran hecho antes, la epidemia hubiera sido menos intensa.

Ha trabajado muchísimo, más que nadie. Además, ha sabido comunicar las cosas, con un estilo muy cercano, que es lo que hacía falta, e imprimiendo sinceridad a sus palabras. Seguramente habrá cometido errores, esto lo dice él mismo. Básicamente ha cometido errores como todo el mundo porque es imposible en la peor pandemia en cien años no cometerlos. La valoración general que hago de su trabajo es buena y además es una persona que no la ha nombrado el Gobierno, sino en tiempos del PP. Es un técnico que hace su trabajo en la medida que puede basándose en datos científicos, que es lo que hay que hacer en una pandemia.

Creo que no va pasar, es plantear un escenario de ficción. No sé qué habría que hacer si un ovni bajara a la Puerta del Sol. Como creo que es imposible que pase, pues no he pensado qué puede ocurrir o qué tiene que hacer el Gobierno. En este caso es lo mismo, tenemos una Justicia que con todos sus defectos intenta impartir derecho y, sobre todo, los altos tribunales. Sería inconcebible que con las ridículas acusaciones sin base material que se hacen al vicepresidente pudiéramos ir a ese escenario. Sería un escándalo internacional que no concibo que vaya a ocurrir.

Uff, no lo he pensado todavía. Estoy esperando a ver cómo evoluciona la pandemia en Aragón, donde está mi madre, y en Madrid, donde vivo. En función de eso haré lo más prudente. Pero, desde luego, será una reunión muy pequeña y gente con la que conviva. No falta tanto para que nos podamos reunir con nuestros seres queridos. Esto depende de cada uno y cada uno lo sentirá de una manera muy distinta. Echo mucho de menos a mi madre, no la veo desde febrero, pero creo que la voy a ver pronto. No sé si me merece la pena correr el riesgo en Navidad cuando en unos meses vamos a tener vacuna y vamos a poder abrazar a la gente que queremos.

El juez ha pedido ver las transferencias de esas cuentas de las que usted es apoderado a la consultora Neurona. ¿Está tranquilo? ¿Hubo financiación irregular en Podemos?

Respecto a la primera pregunta, sí, estoy muy tranquilo. Hay que recordar a la gente dónde empieza esto y dónde va. Fue una acusación que el propio acusador dice en sede judicial que está basada en rumorología. Es decir, sin pruebas, no aporta ni una sola prueba. A pesar de ello, se abre ya hace muchos meses una investigación prospectiva. Para que la gente lo entienda: es ir a pescar, ver si encuentras algo. Se investiga todo, tenga o no que ver con acusaciones que has recibido, tengas o no pruebas. De hecho, es una práctica bastante censurada en el mundo del derecho por lo que tiene de injusta. A pesar de que se nos lleva investigando meses de una forma prospectiva, no han encontrado ninguna prueba o indicio delictivo. Eso es porque no lo hay, eso es porque son acusaciones falsas.

¿Y hubo financiación irregular?

Esto es enormemente curioso porque resulta que nadie nos ha acusado de financiarnos irregularmente ni siquiera el señor este de la rumorología nos ha acusado de financiación irregular. De hecho, de lo que nos acusan es de dar dinero a una empresa, de regalarle dinero a una empresa. En todo caso sería una acusación de regalación irregular. Es decir, nosotros que somos un partido que tenemos poco dinero y financiación, mucha menos que los otros partidos, por los visto nos habríamos visto en la tentación de regalar dinero a mucha gente por motivos que si uno no ha consumido sustancias psicotrópicas son difíciles de explicar. No solamente no ha habido financiación irregular, a pesar de que ese título se ha puesto en todos los rótulos de tertulias, es que nadie nos ha acusado de esto.

Otro tema judicial: la condena en firme hace poco más de un mes por la contratación irregular de su asistente. ¿Cómo lo ha llevado? ¿Va a recurrir?

Lo primero, no es ninguna condena porque el que litigia soy yo, es decir, el que judicializa este hecho porque es una aberración. No lo hago por mí, yo puedo perfectamente pagar la multa. Afortunadamente no tengo problemas económicos, lo hago porque es una barbaridad para las familias que puedan estar en la misma situación. En la ley de Dependencia, tanto en la estatal como en la autonómica, pone como un asistente personal se puede contratar en la modalidad de autónomo. A mí me multan por hacer exactamente eso. Es verdad que con las personas de Podemos parece que a veces rigen otras normas pero, claro, esto supone una jurisprudencia que seguramente preocupa a miles de familias que habiéndose leído nada menos que la Ley de Dependencia y han hecho lo que ponía han visto que a mí se me multaba por hacer lo que pone en la ley. Esto es una barbaridad. Por eso lo llevé al juzgado y lamentablemente los jueces no me han dado la razón. Creo que se equivocan y ponen en una situación muy difícil a miles de familias. Aunque la sentencia me parezca eso, pues evidentemente la voy a acatar y pagaré lo que tenga que pagar, preocupándome mucho que haya quedado en la jurisprudencia algo tan peligroso como esto.