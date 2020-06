TAREK / PP Pablo Montesinos

“Decir las cosas claras no es crispar”. Así de contundente se muestra Pablo Montesinos, vicesecretario de Comunicación del Partido Popular. Y de igual manera niega rotundamente que haya una operación en la que participe su partido para derrocar al Gobierno de Pedro Sánchez, como ha afirmado el propio jefe del Ejecutivo. La culpa de que no haya un pacto entre los grandes partidos, sostiene durante esta entrevista, es del propio presidente del Gobierno: “Casado tiende la mano y Sánchez mira para otro lado”. Se rebelan en el PP, añade el diputado malagueño, contra “los mantras de crispación”. “Habremos cometido errores y fallos, pero el único objetivo del PP ha sido defender el interés general”, sentencia. Desde su despacho en la segunda planta de Génova 13, el periodista ahora reconvertido en político subraya que Cayetana Álvarez de Toledo va a seguir al frente del grupo parlamentario popular, a pesar de las críticas dentro de su propio partido por la estrategia en la Cámara Baja. “Cuenta con el respaldo de la dirección nacional del partido”, zanja Montesinos. Y centra muchas de sus críticas contra Pablo Iglesias en el tema de las residencias al entender que el mando único era del Gobierno. “No es de recibo que un vicepresidente se dedique días tras día a atacar a Madrid”, apostilla el dirigente popular, que argumenta que la propia presidenta Díaz Ayuso ha sido la primera en hacer autocrítica. ¿Apoyarán los presupuestos? ¿Intentarán forzar un adelanto electoral? “Es que no sabemos en qué van a consistir”, “no vamos a hacer cábalas”, contesta durante la entrevista, en la que se llega a emocionar al final recordando los días duros vividos, el Palacio de Hielo y el matrimonio de abuelos que aplaudía en el bajo de su edificio a las ocho. ¿Cómo ha llevado el confinamiento y la desescalada? Bueno, bien. El confinamiento lo pasé trabajando porque tomé la decisión de no bajar a Málaga y en Génova siempre hemos mantenido un retén de guardia, aunque todo el equipo ha estado al cien por cien. He venido prácticamente todos los días y la desescalada ha servido también para volver a ejercer mis responsabilidades presencialmente en Málaga. Y esto me ha permitido ver a los míos. Se han vivido los meses más complicados en décadas en España o incluso desde la Guerra Civil. Acaba ya el estado de alarma este fin de semana. ¿Qué España sale? Hay dos fotografías. Una es la de los ciudadanos, sale una España mejor, que ha estado a la altura de las circunstancias. Sobrecogía ver las calles vacías de Málaga, de Almería o de Madrid. La ciudadanía se ha comportado de manera ejemplar y además salimos con una España mejor porque nos hemos dado cuenta de aquellas personas que tanto hacen por nosotros y a veces no está reconocido, como los profesionales sanitarios o las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Algunas de esas imágenes que se nos van a quedar siempre son las de esos soldados ayudando a las personas mayores, esa es la mejor Marca España. Y luego está otra fotografía, que es la política. Lamentablemente tengo que decir que el Gobierno no ha estado a la altura de las circunstancias porque, aun teniendo a su lado al principal partido de la oposición y al resto de instituciones, la gestión del Ejecutivo se ha caracterizado en muchas ocasiones por la mentira y la ineficacia.

La gestión del Gobierno se ha caracterizado por la mentira y la ineficacia

Una de las preguntas que se hacen los ciudadanos es por qué no se llega a un gran acuerdo entre el PSOE y el PP, como sí ha pasado en Portugal. ¿Por qué no se entienden? Porque Pedro Sánchez no quiere. Le emplazo a que haga la suma de los días que lleva el presidente sin llamar al principal líder de la oposición en las circunstancias actuales y después de que en las últimas semanas Pablo Casado ha planteado diversos acuerdos de Estado. La pregunta clave que habría que hacerse hoy es por qué Sánchez no quiere saber nada del principal partido de la oposición. Ha llegado a ocurrir que Casado ha planteado un pacto de Estado por la Sanidad y horas después nos enterábamos de que estaba negociando y pactando con Bildu la derogación de la reforma laboral. Incluso, en los peores momentos, el PP ha demostrado que por lealtad a los españoles ha apoyado al Gobierno. Hablo de los primeros decretos del estado de alarma cuando nos enterábamos por los medios de lo que iba a hacer el Gobierno. Desde el Gobierno les acusan del clima de crispación y de echarse en brazos de la ultraderecha, lo dijo el propio Sánchez en un ‘cara a cara’ con Casado en el Congreso. ¿Es el PP el culpable de esa crispación? ¿Se han echado en brazos de la ultraderecha? En esa sesión de control Sánchez nos culpa de crispar y de echarnos en brazos de la extrema derecha, como usted la ha denominado, justo después de que Casado le planteara cuatro pactos de Estado. Le tendió la mano al Gobierno de España para una serie de acuerdos y Sánchez nos acusa de crispar. Eso fue lo que ocurrió la semana pasada en las Cortes Generales. En todo caso, y hablo en nombre del PP, nos rebelamos contra el mantra de la crispación. Aquí ha llegado a ocurrir que el PP denuncia que no conocemos el número real de fallecidos por el coronavirus o que llevamos días sin saber las cifras de fallecidos por coronavirus como está ocurriendo en estos momentos y el Gobierno nos acusa de crispar. Eso no es crispar, decir las cosas claras no es crispar, la moderación es sinónimo de decir las cosas claras. Y nuestra lealtad es hacia los españoles. Por eso, el PP tiene la obligación de denunciar aquello que está haciendo mal el Gobierno de España. Y ya le aviso de que lo vamos a seguir haciendo.

Es inaudito que la única estrategia de un vicepresidente del Gobierno sea atacar a Madrid

¿Están rotos totalmente los puentes entre Moncloa y Génova? Pues es una buena pregunta para Sánchez porque este partido le ha vuelto a tender la mano para llegar a acuerdos económicos, ayer para acuerdos jurídicos y hace unos días para llegar a un pacto por la Sanidad. Y la respuesta de Sánchez ha sido el silencio. Casado tiende la mano y Pedro Sánchez mira para otro lado. Utilizo esta entrevista para emplazar formalmente a Sánchez para que diga si quiere de verdad pactar algo con el PP o se va a quedar en los eslóganes o mantras de la crispación. En el horizonte están los presupuestos generales del Estado que llaman de la reconstrucción. ¿El PP ha cerrado la puerta a esas cuentas o estarían dispuestos a negociar y pactar? Es que no sabemos en qué van a consistir esos presupuestos. Puedo explicar lo que plantea y ofrece el PP al Gobierno si tiene a bien contactar con nosotros: un plan de choque económico, que incluya bajada de impuestos como en Alemania y la prolongación de los ERTE hasta diciembre, que es lo que están diciendo los empresarios, hoteleros y hosteleros.

TAREK / PP Pablo Montesinos, en la sede del PP

¿Debería haber elecciones anticipadas en España? No vamos a hacer cábalas sobre posibles adelantos electorales o no. Vamos a seguir haciendo lo que nos corresponde como principal partido de la oposición, que es plantear propuestas como el plan Activemos España. Y vamos a seguir denunciando aquello que hace mal el Gobierno y lo vamos a hacer en el Congreso y en el Senado. Por ejemplo, en la Cámara Alta planteado al presidente una comisión para que en esta etapa puedan hablar las comunidades y los ayuntamientos. ¿Y qué va a pasar con la anunciada comisión de investigación? ¿Con qué apoyos van a contar? Creemos que los españoles se merecen saber toda la verdad y, por eso, vamos a poner el foco en el Congreso de los Diputados. Cuando se ponga fin al estado de alarma, se va a solicitar la creación de esa comisión de investigación porque los españoles tienen muchas preguntas sin respuestas. Hemos conocido el testimonio de un alto cargo de la Policía Nacional que solicitó en el mes de enero que los agentes llevaran mascarillas y guantes y alertó del riesgo, pero la respuesta de Interior a este cargo, posteriormente cesado, fue que no había que crear alarma. Consideramos que el Gobierno tendrá que decir por qué no se le escuchó, dar el número real de fallecidos, el número exacto de profesionales sanitarios contagiados, que es el más alto de nuestro entorno. Son cuestiones encima de nuestra mesa y que el Gobierno no debe rehuir. Si Sánchez se niega a esa comisión de investigación, quedará retratado ante toda la opinión pública.

Claro que Ayuso ha sido leal con el Gobierno

¿El Gobierno ha mentido en el número de fallecidos? Si lo afirma, ¿cómo lo sabe? El Gobierno no está diciendo hoy el número de fallecidos por coronavirus. Si lo cotejas con otros organismos o con los datos aportados por las comunidades, no casan. Hoy el Gobierno no está actualizando el número de fallecidos por coronavirus y le preguntamos por qué. Emplazamos al Gobierno a que diga la verdad. Esto es legítimo. España ha vivido uno de los momentos más duros de su historia reciente y en ese reconocimiento a las víctimas tenemos que saber el número exacto de personas fallecidas. ¿Qué le parece el archivo de la causa contra el delegado del Gobierno por el 8-M? Pues que como no podía ser de otra forma este partido respeta todas las decisiones judiciales sin añadir ni una coma más, sin entrar en ningún calificativo más. Este es un partido serio que cree en la separación de poderes y en el Estado de Derecho, deja actuar a los tribunales. Decir esto es compatible con exigir responsabilidades políticas por la gestión de la crisis, que se dirimen, entre otras partes, en las Cortes Generales. El PP ha pedido la dimisión del ministro Marlaska porque mintió en la sede de la soberanía nacional y ha creado un auténtico cisma interno en la Guardia Civil. Por cierto, hablando de la Guardia Civil. El informe tenía fechas incorrectas, noticias de periódicos que no estaban contrastadas, especulaciones… La propia Benemérita hizo luego otra versión. ¿Nos podemos fiar de los informes de la Guardia Civil? Sinceramente, no entramos a valorar y analizar el contenido del informe. Respetamos el trabajo de la Guardia Civil y de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado con informes sobre el 8-M o que pudieran afectar al PP o a cualquier otra persona. Esos informes son por petición de la autoridad judicial, que analiza esos informes. Digo algo más, la clave del tema es que Marlaska, a través de la directora de la Guardia Civil, quiso saber de ese informe cuando sabía que no podían darle esa información. Se trató de provocar una fricción en esa separación de poderes. Eso es lo que denunciamos desde el PP. El mismo fin de semana que se produjo el 8-M se celebró el congreso de Vox, hubo partidos de fútbol, el metro iba lleno en Madrid… Pero en los discursos de Casado sólo habla del 8-M y no del resto de eventos multitudinarios. ¿Se está intentado criminalizar al movimiento feminista? En esa sesión de control al Gobierno también intervino Marga Prohens, que es miembro también de esta Vicesecretaría de Comunicación, y le dijo algo a la ministra Montero que suscribo al cien por cien: la culpa no es del feminismo, es del Gobierno que no canceló la convocatoria de esas manifestaciones, porque ya había alertas de la UE y se estaba viendo lo que estaba pasando en Italia. Con lo cual, la culpa no es de feminismo. Hubo muchos miembros del PP que participamos en las marchas del 8-M, lo hicimos en base a la información que nos estaba dando el Gobierno de España que dijo que se podía acudir. Sinceramente ya le digo, no hay hoy un español que no crea que esa manifestaciones se debieron de cancelar, pero no en contra del feminismo, sino porque el riesgo de contagio entonces ya era muy elevado.

No se habrá escuchado a un cargo del PP lo de la paguita

Sánchez ha hecho otra acusación y le pregunto directamente: ¿Está intentado el PP derrocar al Gobierno que salió de las urnas? No, el PP está ejerciendo su obligación como principal partido de la oposición, que es denunciar aquello que está haciendo mal el Gobierno. Es que nuestra lealtad es hacia los españoles, qué pensarían los españoles hoy si ante una actuación deficiente del Gobierno de España lo que hiciera el principal partido de la oposición fuera mirar hacia otro lado no vaya a ser que desde La Moncloa se nos acuse de crispar. ¿Qué es lo que deberíamos hacer? ¿No pedir la dimisión de Marlaska? ¿No denunciar que el material sanitario llegó tarde y en ocasiones defectuoso? ¿Deberíamos mirar para otro lado? Es nuestra obligación, reivindico denunciar aquello que el Gobierno ha hecho mal y plantear propuestas y alternativas. Y tender la mano para acuerdos de Estado, como ha hecho Casado. El problema es que Sánchez responde a los ofrecimientos del PP con los mantras de la crispación. ¿No hay ninguna operación en marcha para derrocar al Gobierno, no? No la hay. Vox llegó a decir que estaba dispuesto a presentar una moción de censura si el PP no lo hacía. ¿Se quedó en mar de fondo, han hablado sobre ello? ¿El PP está dispuesto? Tendrá que preguntárselo a los portavoces de Vox. La posición del PP es la que he explicado: en las Cortes Generales ejercer nuestro derecho a liderar la oposición de forma firme y contundente, también con responsabilidad y sentido de Estado. Denunciando la mala gestión del Gobierno y planteando alternativas. Hablando de portavoces, ¿qué le pareció la afirmación de Cayetana Álvarez de Toledo en sede parlamentaria de que el vicepresidente Iglesias es hijo de un terrorista? Ella ya se ha explicado y la hemeroteca del señor Iglesias es la que es.

Cayetana Álvarez de Toledo seguirá al frente del grupo parlamentario popular

¿Va a continuar Cayetana Álvarez de Toledo de portavoz en el Congreso? Sí. Todos los perfiles cuentan en un gran partido como es el PP, que tiene un objetivo: abarcar desde el votante socialista descontento, que lo hay mucho por esta nefasta gestión, a su derecha. Todos los perfiles cuentan. Este es un partido grande, transversal, en el que tenemos que caber todos. Por lo tanto, cuantos más perfiles haya de distinta clase será mejor porque lo enriquece. Por supuesto Cayetana Álvarez de Toledo seguirá al frente del grupo parlamentario popular y cuenta con el respaldo de la dirección nacional del partido, como hemos dicho en bastantes ocasiones. Hablando de ese partido grande y transversal, ¿con qué modelo está más cómoda la dirección? ¿Con el de Feijóo o con el de Díaz Ayuso? Con el de Feijóo, con el de Ayuso, con el de Mañueco, con el de López Miras, con el de Juanma Moreno, con todos esos modelos porque vuelvo a decir que si algo es enriquecedor, es que el PP cuente con distintos perfiles siempre partiendo de la base de que el tronco es la igualdad entre todos los españoles, la libertad individual, la Constitución y el estado de Derecho. Todos los presidentes autonómicos, sin excepción, han demostrado que han estado a la altura de las circunstancias. Y los alcaldes de grandes ciudades y también de pequeños municipios, que han estado en primera línea y también por cierto haciendo autocrítica. Ya podría hacer el Gobierno de España la mitad de autocrítica que han hecho algunos responsables políticos del PP.

Tarek / PP Pablo Montesinos

Uno de los grandes dramas que se ha vivido es el de las residencias de ancianos. Sobre todo se centra ahora en la Comunidad de Madrid, ¿va a asumir alguien responsabilidades por lo que ha sucedido? Pone el foco en la Comunidad de Madrid, pero podríamos hablar de Aragón y Castilla-La Mancha. Y parto de una base: es inaudito que la única estrategia de un vicepresidente del Gobierno sea atacar a una comunidad autónoma que ha sido leal con el Gobierno. ¡No se ha visto una cosa igual! Habla Pablo Iglesias y lo hace para atacar a la Comunidad de Madrid. No tiene otro argumento. No el vicepresidente, es que es el propio consejero de Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid el que está diciendo que no se actuó, pidió ayuda a Sanidad y Ayuso se negó. Vamos por partes. Si eso lo considera esa persona, tendrá que explicarlo y está en su legítimo derecho. Además, la primera persona que ha dicho vamos a llevar a cabo una investigación interna para recabar todos los datos es la presidenta de Madrid. Pero en las circunstancias actuales en las que estamos, no es de recibo que un vicepresidente del Gobierno de España se dedique día tras día a atacar a una administración en una estrategia perfectamente calculada. No he visto algo igual nunca. No lo hacen el resto de líderes territoriales del PSOE porque saben lo que ha sido esto. Sólo lo hace el señor Iglesias y con una comunidad concreta, la de Madrid. Es inaudito, es una falta de respeto. El Mundo dice que el ‘número dos’ de Iglesias miró para otro lado cuando los geriátricos le pidieron ayuda. Me pregunto qué protocolos puso en marcha el Gobierno para ayudar a las comunidades o qué hizo básicamente Iglesias en la cuestión de las residencias. No todo vale.

El estado de salud de los acuerdos con Cs es bueno

El propio Feijóo ha dejado claro que la gestión era de las comunidades, en cambio Ayuso habla de mando único. ¿Con qué nos quedamos? ¿Con que lo ha hecho bien Feijóo y no Ayuso? Del mando único hablan Pedro Sánchez, Iglesias y los distintos miembros del Gobierno. El mando único de la crisis lo tenía el Gobierno de España, lo ha dicho Sánchez. A partir de ahí, no voy a entrar en el ‘y tú más’. Se han vivido una circunstancias extraordinariamente complejas, difíciles, y lo que está haciendo el vicepresidente es atacar a una administración que ha sido leal al Gobierno de España. ¿Ha sido leal Díaz Ayuso? Claro que lo ha sido. Se convirtió en la gran figura de confrontación, por ejemplo, en las conferencias de presidentes. Volvemos a lo mismo de siempre. ¿Confrontar es decir que no estaba llegando el material sanitario a la comunidad? ¿Era decir que llegaba material sanitario defectuoso? Por cierto, Díaz Ayuso fue la primera en hacer autocrítica y en reconocer que la circunstancia en la Comunidad de Madrid era terrible. ¿Cómo no iba a serlo con el número de fallecidos y las restricciones tan tremendas que hemos vividos? Pero la Comunidad de Madrid también es Ifema, por cierto, en colaboración con las otras administraciones públicas. La Comunidad son también los hoteles medicalizados, nuestros profesionales sanitarios y nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad que lo han dado todo. En colaboración, insisto, entre administraciones. Le reitero que creo que Iglesias se retrata cuando su única estrategia es atacar a una comunidad autónoma que sí ha sido leal en el Gobierno de España en la gestión de esta crisis, evidentemente denunciando aquello que no se estaba haciendo en los momentos más críticos porque su servicio era a los ciudadanos. ¿Va a durar el Gobierno de Madrid toda la legislatura o habrá elecciones anticipadas? La presidenta de la Comunidad ya ha dicho que es su intención y la relación del PP con Cs, refrendada por el presidente Casado en una reunión con Arrimadas, certifica que el estado de salud de los acuerdos con Cs es bueno. A las pruebas me remito, como en el País Vasco, donde vamos juntos a las elecciones. ¿Qué perspectivas electorales tienen en Galicia y en País Vasco? En una están al borde de la mayoría absoluta y en la otra comunidad estarían al borde de la desaparición del Parlamento vasco… En Galicia el objetivo evidentemente es mantener esa mayoría absoluta. Feijóo es uno de los referentes del PP a nivel nacional. Muchas de las políticas que plantea Casado a nivel nacional ya se han ejecutado en Galicia, es el espejo en el que se mira la dirección nacional del PP. El presidente Casado va a participar en la campaña y Feijóo tiene todo el apoyo de la dirección, como quedó constatado en la Junta Directiva Nacional celebrada hace unos días. Con respecto a las elecciones vascas, el objetivo es agrupar al votante constitucionalista frente a nacionalismo. Lo hacemos con la figura de Iturgaiz, que es un referente de valentía en los momentos complicados de lucha contra ETA.

La pregunta clave es por qué Sánchez no quiere saber nada del principal partido de la oposición

Leíamos en la portada de El País que el PP se había aliado con los halcones europeos para medidas muy restrictivas que podían perjudicar a España en los fondos europeos. ¿Por qué han hecho esos movimientos? Usted leía la portada de El País y yo leía a Esteban González Pons que aclaraba cuál era la posición del PP y explicaba que el objetivo del PP va a ser siempre defender el interés general en nuestras instituciones comunitarias. El objetivo del PP en Europa va a ser siempre defender a España por encima de los colores políticos. Podrían tomar nota desde el PSOE cuando intentaron boicotear la candidatura de Arias Cañete. Han votado finalmente a favor del Ingreso Mínimo Vital. ¿Qué le parecen aquellos que le llamaban la paguita? No se lo habrá escuchado a un cargo del PP. Hemos defendido el ingreso mínimo, consideramos que tiene que ser vinculado a la búsqueda de empleo. Hemos reivindicado que formaba parte del abecedario de nuestros gobiernos autonómicos y ahora lo que exigimos al Gobierno de España es que cumpla con su parte y haga los deberes. Nuestros alcaldes lamentaban que el ministro Escrivá haya cancelado una reunión con los ayuntamientos para coordinar el Ingreso Mínimo. Emplazamos al Gobierno a que colabore con las distintas administraciones. Tiene que estar vinculado a la creación de empleo, centrado en las personas que lo están pasando mal y vamos a intentar mejorar el texto. ¿Qué le parece el papel de Fernando Simón? Se rumorea que puede ser secretario de Estado o ministro… Pongo el foco en los responsables políticos. Soy vicesecretario de Comunicación y, en consecuencia, a quien tengo que exigirle responsabilidades es al Gobierno, a Sánchez y a Illa. No han estado a la altura de las circunstancias. Lo digo con todo pesar. España no se merece este Gobierno. Sobre Simón no voy a decir nada más con que su hemeroteca está ahí, no voy a entrar ni tan siquiera a calificarla porque pongo el foco en los responsables políticos. Hace unos días la encuesta de GAD3 para ABC les daba una subida de diputados, la suma del bloque de la derecha daba por encima de PSOE y UP, aunque Sánchez lo podría sacar con los socios de investidura. ¿Cómo ve la proyección de partido? ¿Tiene alguna encuesta interna? Sinceramente, no estamos en análisis electorales. Hemos vivido momentos terribles, el objetivo del PP ha sido defender el interés general. Habremos cometido errores, habremos cometido fallos, pero nuestro único objetivo ha sido defender el interés general. Es verdad que hay encuestas que dicen que parte de la ciudadanía ha entendido nuestra labor como principal partido de la oposición. Vamos a seguir así en la defensa del interés general y en la lealtad a España. ¿Lo de tanta loa a Margarita Robles se lo creen de verdad o es para hacerle la puñeta dentro del PSOE? Reconozco que ha habido alguna intervención de Robles, como ese recuerdo a la labor del Ejército o ese minuto de silencio en el Palacio del Hielo, en el que yo me emocioné, como muchos españoles. Me emocioné por ese agradecimiento a la labor del Ejército y los profesionales sanitarios, que han hecho tanto. Una pregunta más personal. Lo ha vivido en primera línea política, pero luego uno llega a su casa y a su despacho. ¿Cómo era cuando cerraba la puerta? ¿Salía al balcón? Vivo en Madrid en un piso de alquiler, da a un patio interior. Es verdad que hemos pasado días muy duros. Llegabas a casa tras echar muchas horas, con esos datos de muchísimos fallecidos, pero en el bajo viven una pareja de abuelitos que salían todos los días a aplaudir y animaban a todos los vecinos. Salíamos todos por el chute de energía de esas personas mayores, que nos ayudaban más a nosotros que nosotros a ellos. Me quedo con esa grandeza de los vecinos, de las personas que nos hemos ayudado. ¿Quién me iba a decir que iba a agradecer tanto una llamada telefónica o una videoconferencia con amigos y familiares? Pero eso nos ha ayudado a todos a salir adelante. Han sido días muy duros. Aprovecho para reivindicar la labor de los periodistas, al pie del cañón, haciendo un trabajo enorme sin descanso. Se ha trabajado más.

Seguramente todos tenemos que hacer autocrítica