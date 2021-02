Errejón tira la caña

Aun así, el propio Errejón advierte de que su maquinaria en el Congreso trabaja para que el Ejecutivo no se duerma y espabile: “Es peligroso que la gente progresista se canse y sienta una cierta decepción porque luego, a la hora de la verdad, los cambios no llegan. A este Gobierno hay que empujarlo para que haga cosas”, dice.

Lluís Orriols, politólogo de la Universidad Carlos III, cree que Más País tiene que jugar más bazas que pescar en el desencanto. “Errejón ya intentó explotar las desavenencias entre PSOE y Podemos en 2019 y no consiguió sacar rentabilidad, por lo que me genera desconcierto que este partido no haya entendido que si quiere ir otra vez en esa línea, ese no puede ser el único combustible. Por eso ya en 2019 empezó a construir ese espacio verde y cosmopolita, pero confiar todo a la desafección es arriesgado”.

El líder de ese experimento verde en España, que aspira a ocupar el espacio de los ecologistas en otros países europeos donde tienen más peso, va paso a paso: “Para los poquitos que somos, estamos apuntando temas de futuro que tienen que ver con los problemas de la gente. No es el camino de los zascas, es el camino de la hormiguita. Es peligroso el clima que se ha instalado entre PSOE y Podemos, porque esa dinámica de discusión constante les ha metido en un cierto ensimismamiento”, cuenta Errejón.

Más País se apuntó un tanto a finales de diciembre. Su propuesta de reducción de la semana laboral logró generar discusión dentro y fuera del Gobierno y les metió en el meollo de los presupuestos. Errejón introdujo la propuesta en forma de enmienda a las cuentas y, si bien durante unas horas pasó casi inadvertida, pronto fue un asunto, ya que es una de las banderas fundacionales de la nueva izquierda junto con la edad de jubilación.