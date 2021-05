España se contrae, pero se recupera

Europa Press News via Getty Images

Esta misma semana nos hacíamos eco de diversas noticias económicas que, ocupando las portadas de los diarios de color salmón, no han tenido cabida en la tribuna pública; teniendo en cuenta que unas elecciones a la vuelta de la esquina acaparaban los focos. Unas noticias sobre la recuperación económica que prevé experimentar nuestro país, y que conviene comentar; de la misma forma que hace meses comentábamos que el país peninsular era la economía más dañada del conjunto de economías europeas. Pues hablamos de que la economía española ha echado a andar, y por buenas que sean las elecciones en la Comunidad de Madrid, lo importante y lo realmente destacable debía ser esto que comentamos.

Si bien es cierto que nos recuperamos, los datos sobre la economía española, así como de la economía europea, pueden confundirnos. Así pues, España, en lo que respecta a la evolución de su economía durante el primer trimestre, presenta una contracción del -0,5%. En este sentido, una contracción que también viven las economías europeas, pudiendo destacar las economías de la zona del euro, que ven como su producto interior bruto (PIB) se contrae un 0,6%. De la misma forma que podemos destacar a la Unión Europea, como bloque económico, que entra en recesión, también, al anotar una contracción del PIB del 0,4% entre enero y marzo, tras el descenso del 0,5% del último trimestre del año pasado.

Sin embargo, esta contracción que mostramos, tanto para las economías europeas como para su socio, el país peninsular, está más que justificada. Si atendemos al comportamiento de las economías europeas a lo largo de este primer trimestre, lo que observamos es que estas se vieron en la obligación de, por la tormenta Filomena y la tercera ola, intensificar las medidas de distanciamiento social que requería la elevada tasa de incidencia que mostraba el virus. Esto, como registra ahora nuestro PIB y el de otras economías, nos ha costado contraernos y entrar en recesión, nuevamente, en este primer trimestre del año.

Pero ello no quita, como decía, que la economía española no esté recuperándose.

La economía a nivel mundial, como sabemos, va a presentar asimetrías en lo que se refiere al comportamiento de cada economía, a la recuperación económica que estas deben experimentar, así como en el impacto que estas registran tras el paso del virus. No obstante, que este comportamiento no sea el mismo en todas las economías, no contradice que los datos agregados nos dicen que la economía se recupera. El conjunto de economías a nivel mundial prevé crecer este año a ritmos muy elevados, pero China, Estados Unidos y otras economías muestran que la recuperación ya es un hecho.

Quitando a la economía China que cerraba el año y lo comienza creciendo, Estados Unidos prevé recuperar el nivel anterior a la pandemia a lo largo del segundo trimestre, cerrando el año, de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), con crecimientos de hasta el 6,4%. Su ritmo más elevado en 40 años.