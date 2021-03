Estas mujeres han hecho más por el feminismo que las que ves siempre en televisión

Mercedes Cano es una de estas personas que, desde la sombra, hace cada día feminismo. Disfruta de su trabajo y habla de él como si fuese la suerte de su vida. Se dedica a formar a empresas en Igualdad y a acompañar a mujeres que ocupan puestos de liderazgo y se ven frustradas por estar ambientes generalmente masculinizados. Muchas se creen menos capaces, “dudan de sí mismas” y a algunas les cuesta entender que hay otras formas de liderar diferente a las de los hombres. “A veces quieren aprender a liderar de una manera distinta de sus compis machirulos, aunque esto no es posible sin un cambio en la cultura empresarial”, asevera Mercedes, que para ello las ayuda “a ser ellas mismas y a que se protejan”. “Hay quienes han decidido irse de la empresa y quien ha decidido seguir sin suicidarse, con un largo camino por delante, haciendo cambios en su equipo y su manera de liderar”, celebra.

Como reivindican desde el 8M , ser feminista no consiste en sólo salir un día al año a la calle. Ni en hacer más ruido que el resto, sino en transformar la sociedad día a día. Con actos cotidianos. Muchas mujeres lo hacen desde sus puestos de trabajo muchas veces invisibles y precarios. También desde el hogar. Profesoras que enseñan en Igualdad, psicólogas que ayudan a mujeres víctimas de violencia, agentes de policía que acompañan a estas mujeres a denunciar, voluntarias en pisos tutelados, madres que cargan con el trabajo invisible de los cuidados...

El primer año que se convocó la huelga feminista, en 2018, una parte de España supo que la cosa iba en serio cuando Ana Rosa Quintana canceló su programa matutino para unirse al paro del resto de mujeres. Un año después, en 2019, Paz Padilla se convirtió en Trending Topic tras dar un emotivo discurso en Sálvame y abandonar el programa de Telecinco para unirse a la manifestación . Dos hechos puntuales que ayudaron a poner en valor las reivindicaciones del feminismo pero que no ‘son’ el feminismo.

Mercedes es consciente de la importancia de su trabajo. No sólo por empoderar a mujeres, sino porque en muchas ocasiones también forma a quienes se encargan de implantar planes de igualdad en la misma empresa. De la formación de Mercedes depende que “estos planes no queden en papel mojado”. Trabaja con equipos directivos, comités de dirección y mandos intermedios de las empresas para que no se produzcan desigualdades. “Son personas que tienen equipos a su cargo y yo trato de hacerles tomar conciencia de lo importante que es tener en cuenta los sesgos inconscientes que hay en muchos sitios y nos hacen funcionar sin igualdad”, explica la experta a El HuffPost.

No trabaja desde su posición de experta, sino que trata de hacerlo desde la pedagogía para que lo entiendan, lo aprendan y “cambien la manera de pensar”. Pero asegura que no es sencillo: “Cuesta mucho cambiar algunos comportamientos y a las mujeres nos cuesta aceptar que hemos sido tontas perdidas en alguna ocasión”.

Este miércoles acaba de terminar uno de sus talleres y se nota la emoción en su voz: “Al final muchos y muchas se han acercado a decirme que pensaban que esto de la igualdad era cosa de mujeres y por estas cosas hago mi trabajo cada vez con más entusiasmo”.