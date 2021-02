Este domingo Cataluña volverá a ser tierra para jóvenes

Durante estos días, los mil militantes de la Joventut Socialista de Catalunya (JSC) han hecho una gran campaña por todo el territorio, explicando qué queremos que Cataluña vuelva a ser una tierra para jóvenes. ¿Y eso qué significa? Pues básicamente darle la vuelta al olvido al que los gobiernos independentistas han relegado a las y los jóvenes catalanes.

En este periodo, la juventud ha sufrido la decisión independentista de situar las tasas universitarias como las más altas de toda España, mientras han reducido las becas.

Los independentistas suelen quejarse de no tener suficientes competencias. Aquellas que sí tienen, que no son pocas, las gestionan de la peor manera posible: castigando siempre a los colectivos más vulnerables. No ha sido mejor la aplicación de la garantía juvenil y otras políticas públicas para combatir las durísimas cifras de paro y precariedad laboral entre la población joven. Ni mucho menos han movido un dedo para facilitar el acceso a una vivienda digna, cuyos precios siguen siendo prohibitivos para la mayoría de jóvenes y no tan jóvenes.

Queremos un nuevo president y un nuevo Govern que sí sea de izquierdas y que sí apueste por ofrecer un futuro digno a su juventud. Porque queremos que Cataluña vuelva a ser una tierra de oportunidades.