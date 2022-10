Frente común en Europa para evitar la deriva de la pesca de fondo tras el veto de Bruselas

Carlos Castro/Europa Press via Getty Images

-Estrasburgo. No solo en el mar se enrola uno en campañas largas. También en Bruselas las decisiones que afectan al sector pesquero pueden suponer una larga travesía. La que ha puesto en jaque al sector pesquero de España, Francia, Irlanda y Portugal desde el pasado mes es una de ellas. Este domingo ha entrado en vigor el veto de la Comisión Europea a la pesca de fondo en 46 caladeros del océano Atlántico, una medida que llevaba gestándose cerca de seis años atrás y que ha caído como un jarro de agua fría en la flota.

La prohibición llega marcada por el último giro de la Comisión del jueves que excluyó del veto a 41 de las 87 zonas afectadas inicialmente . Una cuestión que minimiza el impacto sobre todo para los arrastreros, pero que no ha servido para calmar las aguas entre los profesionales, ni escorar un milímetro el frente común que navega en Europa para defender el modo de vida de centenares de familias españolas. Tampoco para dar un solo paso atrás en la presentación, por parte del Gobierno, de un recurso ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) .

El fondo del veto a la pesca de fondo

Esas diferentes condiciones a las que aludía Planas se ejemplifican en las distintas artes pesqueras que se ven afectadas. La prohibición no solo afecta a métodos móviles como el arrastre -consistente en desplegar una red que va ‘arrastrando’ para capturar los peces-, también a sistemas fijos menos agresivos con el lecho marino como el palangre -despliegue de una línea de anzuelos-. El ministro también se refirió a las artes de enmalle como el rasco -empleada para el rape- o la volanta -merluza-.

Tras este telón de fondo, Planas confirmó que, en virtud del derecho europeo, no se puede solicitar la suspensión del veto hasta que se presente el recurso en Luxemburgo y que “esto va para largo”. “Vamos a ir al Tribunal de Justicia [de la UE] con una buena demanda para intentar conseguir un resultado efectivo de anulación y, paralelamente, estamos en conversaciones permanentes con la Comisión Europea para tratar de limitar y de matizar todo lo posible para el sector pesquero, evidentemente, protegiendo su interés”, apuntó sobre una estrategia de doble vía, judicial y política.

Precisamente, el ministro dejó una frase tan significativa como ilustrativa de la unión política que se ha creado para que el nuevo reglamento no encalle contra el sector español: “Tiene que quedar claro que estamos unidos en la defensa de nuestros pescadores. Tenemos que defender que nuestros mares y océanos sean sanos y puedan ser protegidos, pero tenemos que buscar un equilibrio entre esa protección y la protección de nuestra flota”.

Incertidumbre ante los datos científicos

“Hasta seis años después no hemos visto la medida, no sabíamos a qué nos ateníamos”, resume la eurodiputada del PSOE Clara Aguilera (Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas), de un veto cuyo aval es el reglamento de aguas profundas elaborado en 2016, eso sí, con datos cuyo corte se remonta a 2011. “Si tenemos datos dados por los Estados miembro, incluida España, hasta 2020, coge los últimos”, esgrime la socialista, puesto que “de 2011 a 2020, las cosas pueden haber ido a mejor o a peor”.

“Lo que no podemos es de un día para otro, gente que se la ha jugado, que tiene un barco que cuesta un montón dinero, decirle que lo dejamos sin que salga a faenar y sin alternativas. Eso no puede ser porque no se hace con ningún sector”, señala la socialista, contraponiendo lo que ocurre con, por ejemplo, el proceso de descarbonización en la industria.