Guaidó desenfocado: qué queda del "presidente encargado" de Venezuela tras dos años de desgaste

¿Fue una ilusión su ascenso? No. Cuando parecía que la “dictadura” de Maduro más se tambaleaba por la inestabilidad económica, las protestas sociales, la emigración masiva y la labor de zapa de los opositores, Guaidó se vio como presidente de la Cámara y lo aprovechó. Se mostraba como una alternativa real, respaldada desde una institución, algo que los disidentes no habían tenido en años. Pronto se vio arropado por los ciudadanos y por potencias externas. Y con su presión y contactos logró movimientos en cuanto a la entrada de ayuda humanitaria en el país. Había cierta base.

La simple disyuntiva ha abierto una brecha enorme entre ellos, partidos de todo tipo y condición unidos sólo por el ansia de un cambio en el Palacio de Miraflores . Hay quien le reprocha a Guaidó que es testarudo, que no se deja ayudar, que no ha contado con todas las ramas opositoras, y a ello se suma que hay amigos que se le han ido físicamente lejos, como su mentor Leopoldo López , que ahora reside en Madrid.

Esos comicios estuvieron marcados por el boicot de los principales partidos y líderes de la oposición y por una masiva abstención. Ir o no ir a la convocatoria ha sido otro enorme dolor de cabeza para Guaidó porque, aunque finalmente el bloque más pesado de la oposición decidió no concurrir, hubo voces muy autorizadas que pidieron hacerlo para combatir desde dentro al chavismo - Henrique Capriles pedía colarse por una “rendijita” -, para evidenciar las lagunas democráticas del que llaman régimen.

Nunca ha sido un presidente paralelo, por más que los medios tratásemos de explicar qué era aquello de “encargado”. No ha tenido capacidad de ejecutar. En un momento de enorme tensión, cumplió una función importante de dinamizador, de aglutinador, pero la democracia no volvió a Venezuela . Su puntilla fueron las elecciones parlamentarias del pasado 6 de diciembre, cuando el chavismo recuperó la Asamblea Nacional que presidía Guaidó y en la que radicaba su fuerza y legitimidad.

El futuro

Guaidó ya no tiene inmunidad, al dejar la presidencia de la Asamblea, y se teme que en cualquier momento sea arrestado, denuncia su equipo. El exilio, como le ha ocurrido a tantos compañeros suyos, no es una opción, por ahora. “El riesgo está latente, el riesgo existe todos los días en Venezuela. De hecho, hace dos años, me secuestraron, y esa fue la segunda vez que he pasado por esto, enfrentando la dictadura de Maduro, pero el sostenimiento de la resistencia interna en la lucha contra una dictadura es central”, ha recordado a la BBC.

Pese a los obstáculos, tiene esperanza. “En 2021, reforcemos la unión de todos para lograr el inicio del ciclo de la libertad”, dijo como mensaje de inicio de año.

El problema es que Venezuela lleva dos años esperando el milagro y, como no llega, la fe se pierde.