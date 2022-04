Hungría vota: ¿resiste el autoritario Orbán o hay vuelco con toda la oposición en su contra?

Las encuestas de esta semana aún dan la victoria a Fidesz, pero por la mínima: lograría entre un 42 y un 50% de los votos, frente al 40-45 de sus adversarios, la alianza bautizada como Unidos por Hungría (EM) . Orbán logró un 49,3% en los comicios de 2018, por lo que no se está dando necesariamente ni una pérdida de confianza enorme en el partido en el Gobierno ni un aumento de las tendencias progresistas -el propio Márki-Zay es conservador-, sino que el verdadero fenómeno es la unidad de acción, el todos a una. Los opositores confían en un efecto “ahora o nunca” que saque de sus casas a esos electores que pensaban que nunca se podría batir a Orbán.

Orbán, con estas horquillas, podría seguir ganando pero ya no tendría, de seguro, los tres tercios de la Asamblea Nacional húngara (199 escaños), el rodillo que ha tenido en sus tres mandatos pasados y que le han permitido hacer de todo, desde controlar efectivamente gran parte del panorama mediático del país a torcer las reglas electorales a su favor. Podrá ser quien mande, pero no cambiar de raíz el sistema, en una mezcla de autoritarismo e iliberalismo -la foto de Orbán ilustra la entrada de la Wikipedia al respecto, si vale de referente- que sitúan hoy a Hungría como una “democracia deficiente” o “régimen híbrido”, aquel que no acaba de ser democrático pero tampoco dictatorial.