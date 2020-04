Iker Jiménez responde a quienes dicen que predijo la crisis del coronavirus

Queridos colegas, tengo medio centenar de solicitudes de entrevistas. Es imposible. Os lo agradezo pero yo no he acertado nada. No he predicho jamás nada.

El mérito si lo hubiere es de los doctores Mayol, Gaona, Carballo, Camacho, Cantón, Pertierra, Candel.

Ellos son la noticia.