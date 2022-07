Borrell, jefe de la diplomacia europea, manda un aviso a España por su rechazo al plan gasístico de la UE

NICOLAS MAETERLINCK via Getty Images

La línea Madrid-Bruselas no para. El desencuentro entre España y la UE en materia gasística ha marcado las relaciones de los últimos días, en un tira y afloja del que ha advertido Josep Borrell. El jefe de la diplomacia europea ha apuntado que, por ahora, la Comisión ha dado recomendaciones, pero si estas no sirven podrían adoptarse otras medidas, ya no optativas.