Kosovo y Libia, las otras ocasiones en que la OTAN sí entró en batalla

via Associated Press

via Associated Press

“No queremos ser parte del conflicto con Rusia”. El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, lo ha dicho por activa y por pasiva: no van a entrar ni aviones ni tropas aliadas en Ucrania, pese a la agresión brutal de Moscú. Por más que se lo pida presidente Volodímir Zelenski, la respuesta siempre es la misma: no se ha invadido un estado miembro y, por tanto, Kiev no puede reclamar la protección del bloque, todos a una.