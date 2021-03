La izquierda para los pies a Pablo Iglesias

Europa Press News via Europa Press via Getty Images Pablo Iglesias

24 horas después del golpe de efecto de Iglesias, la épica y la efervescencia han dejado paso a la cruda realidad. La política madrileña no es una serie de Netflix aunque a veces lo parezca. Y la izquierda se ha tomado con absoluta desconfianza la mano tendida del líder de Podemos. No se lo creen. La respuesta ha sido rápida, Más Madrid se resiste al abrazo del oso. No está dispuesto a sacar de plano a la mujer que se lo ha estado peleando durante la pandemia, Mónica García, porque el momento personal del vicepresidente primero del gobierno coincida con una oportunidad como esta. La oferta de que García fuese primera en una presunta lista conjunta no les resulta fiable a los antiguos colegas de Iglesias. Y el Partido Socialista de Madrid (PSM) prefiere esperar a que los acontecimientos coloquen a cada uno en su lugar, quizá porque el votante socialista no es precisamente fan de Iglesias y creen que Gabilondo ha ganado votantes en una sola jornada.

Nadie pensaba que era una propuesta en serio, sino una táctica muy típica de Pablo, una escenografía

Desde que ayer se produjera el bombazo, nadie en las filas de Más Madrid dudó de que la respuesta sería un rotundo no. “El único debate ha sido cómo formular la respuesta. Nadie pensaba que era una propuesta en serio, sino una táctica muy típica de Pablo, una escenografía. Ha muerto gente en Madrid por las políticas de Ayuso y no vamos a entrar al trapo”, apunta un diputado de Más Madrid en la Asamblea, que tiene claro que su campaña se va a centrar en la gestión de la presidenta del PP y que no van a entrar a ningún tipo de provocaciones. Entre los purgados de Podemos, ex dirigentes y ex amigos de Iglesias, la sensación general, una vez digerido el anuncio, es de que se trata de una “pirueta fuera de contexto, porque el contexto ha cambiado tanto con la pandemia que no creo que procedan estas actuaciones estelares en medio de la tristeza y la depresión que padece la sociedad española, según el último CIS. Le mueve el afán de protagonismo, el aburrimiento y los viejos rencores. Es una operación muy temeraria. Ya hay ejemplos recientes, como el de Carmena en el Ayuntamiento, que demuestran que al final todos pierden”, como apunta uno de sus ex colegas. Los mismos con los que en tantas ocasiones diseñaron planes como los que ahora ofrece para fagocitar a supuestos socios. “Ya lo hizo con Equo y también con Willy Meller”, apunta un antiguo colaborador.

No quiere tener que irse como Albert Rivera, obligado por pegarse el batacazo

El aburrimiento de Iglesias en el Gobierno es una de las razones más citadas entre las fuentes consultadas. También, que no quiere tener que irse como Albert Rivera, obligado por pegarse el batacazo. “Se va porque se aburre, pero todavía más se va a aburrir en la Asamblea de Madrid. Lo sé por experiencia. Pablo se tiene que ir con este resultado electoral, habiendo sido vicepresidente de un Gobierno. Ha elegido muy bien cómo hacerlo. Tu personaje público a veces te produce disonancia contigo mismo, porque no te ves como lo hacen los demás. Pablo no quiere pasar a la historia como el de la poltrona y el chalet de Galapagar. Él tiene esa cosa soldadesca como de los tercios de Flandes y prefiere irse como un héroe” explica el que fuera uno de sus amigos. Entre los socialistas cunde la idea de que se ha hartado de no tener poder real, “solo el de ser oposición desde su despacho de gobierno” -según un compañero del Ejecutivo-, además de que no se podía permitir que Podemos saliera de la Asamblea tras los malos resultados de las últimas elecciones territoriales. De esta manera, deja espacio a Irene Montero para que se escuche más su voz en los Consejos de Ministros y tenga mayor foco mediático. Hay una petición generalizada desde Moncloa a todos los cargos de no hacer valoraciones sobre esta jugada, mientras se recompone el Gobierno y las tareas. Pero tras el shock inicial hay una sensación de alivio. “Nuestro candidato representa un espacio donde puede haber ciudadanos deseosos de una opción serena y convincente. Han empeorado las condiciones de salud física y mental, las económicas, y pueden tener mucha escucha medidas concretas con una voz seria y de prestigio personal en el contexto de polarización que se ha generado. Es muy arriesgado por parte de Pablo, pero desde el punto de vista partidista nos viene bien, incluso a Más Madrid también porque tiene una buena candidata, que ha sabido centrarse en la salud con rigor durante la pandemia”, explica un alto cargo socialista. En el PSOE tampoco acaban de ver tan claro que Iglesias le haga un favor a Yolanda Díaz.

Pablo se va e Irene se queda, y es ella la que va a controlar Podemos