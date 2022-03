La periodista rusa crítica con Putin y muerta en Kiev fue víctima de un ataque de precisión

via Associated Press

via Associated Press

El pasado miércoles se conocía la muerte de la reportera rusa Oksana Baudina en Kiev, supuestamente durante un bombardeo de su propio país. Trabajaba para el medio opositor The Insider y acudía a revisar los efectos de un ataque aéreo efectuado dos días antes sobre el centro comercial Retroville de la capital ucraniana cuando la mataron. Ahora se sabe que no fue una víctima fortuita, sino buscada, que el Ejército ruso acabó con ella con un ataque de precisión. Una víctima buscada.

El fotoperiodista no duda en emplear el término “asesinato selectivo” para explicar esta muerte y da detalles de cómo los restos de la deflagración lo constatan: no hay marcas de metralla en el suelo, no llegó ni a reventar el cristal delantero del vehículo y algunas puertas permanecieron cerradas. Así que el proyectil o dron que causó la muerte a Baulina y a otra persona más y dejó otros dos heridos llevaba “la carga precisa y necesaria para matar a todos los ocupantes pero no para volatilizar el vehículo”, añade en el citado diario barcelonés.