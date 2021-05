La presión de Marruecos atenaza al Congreso

Europa Press News via Getty Images

Europa Press News via Getty Images El presidente del PP, Pablo Casado, interviene en la sesión de control al Gobierno en el Congreso.

También está el cableado submarino de Red Eléctrica, que se construyó para vender electricidad a Marruecos, aunque es el país vecino quien lo usa para transferir electricidad a España desde su gran central de carbón de Tánger, ahora que aquí no se puede contaminar tanto como allí.

En ningún momento de la sesión de control han aflorado los muchos detalles que hay detrás de la relación de España con Marruecos y de España con Argelia. No solo se centra en los temas políticos —como el Polisario y el Sahara, que colean desde la marcha verde—, sino en asuntos económicos de enorme calado empresarial.

Estratégicamente y en base a los datos económicos, a España le interesa apoyar al Sáhara, pero para eso se ve obligada a hacer malabares para que no se resienta su relación comercial con Marruecos. Las exportaciones a África superaron en un 20% a las de América Latina en 2017, según el informe The Africa Investment Report, de las que el 50% son a Marruecos. Cerca de 22.000 empresas españolas envían sus productos a Marruecos. Por no hablar de la presencia cada vez mayor de empresarios de origen marroquí que controlan una parte importante del sector agrario y pesquero nacional.

Tampoco en el Congreso ha salido a colación los multimillonarios intereses del rey de Marruecos, Mohamed VI. Su holding, Al Mada, le sitúa en el puesto 7 de los más ricos, por delante de Isabel II y Alberto de Mónaco. Los fosfatos del Sáhara son el oro del futuro y él ha dedicado los últimos 10 años a extender su poder a través de un mineral que se encuentra en cantidades limitadas y es clave para el desarrollo de la agricultura.

Por todo esto, el nerviosismo atenazaba a todos. Pablo Casado, conocedor de lo que se juega España en el conflicto, ha tenido que equilibrar la lealtad a las empresas españolas con sacar provecho de la situación de crisis migratoria en Ceuta. No quería perder la oportunidad de culpar al Gobierno y especialmente a la ministra de Exteriores a la que Argelia ha metido un gol, pero sin soliviantar a las compañías con lucrativos intereses en ambos países enfrentados.