La presión por dar el pecho perjudica a las madres, y los médicos por fin se dan cuenta

Aun así, no son pocas las mujeres que se sienten culpables por sus decisiones, ya sea porque los médicos le han recomendado la leche materna de forma muy agresiva o porque los profesionales no hacen caso de sus problemas. Mujeres como Amy Weinstein, de 34 años, que estaba decidida a dar el pecho hasta que dio a luz en 2014 y vio que no producía suficiente leche. Se conectaba el sacaleches para tratar de activar su producción, acudió a un grupo de apoyo a la lactancia y se reunió semanalmente con una asesora de lactancia nada económica que le aseguró que le ayudaría a cumplir sus objetivos.