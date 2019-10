Cuando el sentido común de la clase política muere, surge la revuelta. La filosofía de la rebeldía planteada por Camus puede ayudarnos, en parte, a comprender la revuelta de los zánganos que se ha producido en Ecuador, porque su concepto de rebeldía, aunque ambiguo en el texto camusiano, advierte desde un frente que solamente aquellos quienes han sentido desesperación ante la injusticia, desesperanza frente a circunstancias reales, y quienes han temblado de impotencia frente a una imposición que denigra la condición humana, pueden comprender lo que motiva a rebelarse y levantarse.

La revuelta ha nacido gracias a este perverso espectáculo de la sinrazón. El ‘hombre rebelde’ al que me refiero abarca el conjunto de los movimientos sociales, estudiantiles, sindicatos y demás gremios que se levantan contra la indolencia y el entreguismo de un gobierno. Por eso, la revuelta es un acto de resistencia y reivindicación. No es una revuelta metafísica, sino política, social y moral. El ‘hombre rebelde’ ha escogido «la libertad al mismo tiempo que la justicia» y, a partir de ese momento, ya no se puede escoger la una sin la otra, porque cuando «alguien niega el pan al mismo tiempo aniquila nuestra libertad». Consciente del poder de destrucción que posee, el ‘hombre rebelde’ se levanta contra sí mismo para volverlo-en-sí.

Observemos lo que sucedió en Ecuador. El Gobierno decidió, entre otras cosas, reducir el 20% del salario de los contratos temporales del sector público; reducir las vacaciones a la mitad, de 30 a 15 días a los trabajadores del mismo sector; descontar mensualmente un día de trabajo a cada empleado público, eliminar el subsidio a los combustibles (lo que ocasionó un incremento del 120% y el costo del transporte aumentó); a esto en Ecuador se conoce como paquetazo económico. El efecto dominó de estos ajustes se trasladó directamente al costo de vida que se incrementó mientras el salario básico permanece igual. Frente a esto, ¿qué hacer? Contra la miseria y el sufrimiento que provocan determinadas acciones que atentan directamente contra la existencia misma, hay que ser ciegos o cobardes, dice Camus en La Peste, para someterse a ellas.