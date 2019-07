Las 17 cosas que no sabías de Alexis Tsipras

Los analistas sostienen que la razón principal de su previsible derrota es que, aunque ha logrado estabilizar la economía en declive, eso no ha mejorado las condiciones de vida de los ciudadanos. Se ha olvidado, también, que la izquierda de Tsipras se encumbró en la limpieza, frente a los escándalos de corrupción de los demás. Eso ha quedado atrás y parece que será el líder de la oposición, Kyriakos Mitsotakis , presidente del conservador Nueva Democracia (ND), quien se llevará el gobierno, aunque los suyos fueran los que hundieran el barco en la pasada década.

10- Ya sabrás que se enfrentó a la crisis, el corralito, a los recortes en las pensiones y salarios públicos, las subidas de impuestos, las nuevas tasas... Todo lo que le exigió la Troika y que le costó la dimisión de su ministro de Finanzas y amigo, Yanis Varoufakis. Pero de sus años deja también un desconocido legado de libertades. Por ejemplo, para la comunidad LGTBI: aprobó el pacto de unión civil también para homosexuales, permitió el cambio de sexo en documentos oficiales y la adopción de parejas del mismo sexo.

11- Ha tenido que adelantar las elecciones por los malos resultados de Syriza tras las elecciones europeas (22% de votos, frente al 33 de Nueva Democracia). Ya estaba tocado el pasado invierno, con la renuncia de sus ministros de Defensa y Exteriores; esta última cartera se la quedó él, mientras. También había descontento por haber resuelto el contencioso con su vecino del norte por su nombre, que ahora ha pasado a llamarse Macedonia del Norte, una medida que tampoco ha gozado de un amplio respaldo entre los griegos.

12- Su pareja es Peristera Batziana, una ingeniera a la que conoció en la Secundaria y que, dicen sus amigos, fue quien le acabó metiendo en política. Ella también militaba en las Juventudes Comunistas y hoy ejerce de Pepito Grillo de su compañero.“No me atrevo a decepcionarla. Ella es mucho más de izquierdas que yo”, declara Tsipras. Tampoco nunca había habido un primer ministro sin casar, aunque tienen firmada una unión civil, algo así como una pareja de hecho. No es una primera dama al uso: abronca a la policía si la vigilancia de su casa es muy intensa y aparece poco en actos públicos.

13- Tienen dos hijos, de nueve y seis años, según Le Monde, a los que Tsipras trata de llevar al colegio cada mañana y los acuesta “cuando le deja el trabajo”. Se llaman Phoebus y Orpheus Ernesto. El “Ernesto” es por el Che Guevara, uno de los ídolos totales del aún primer ministro griego. Tiene una foto del guerrillero en su despacho y otra del que fuera presidente de Chile, Salvador Allende.

14- Tsipras sigue viviendo en un piso modesto de Kypseli, una zona con una importante presencia de inmigrantes en el centro de Atenas. No quiere renunciar a su barrio ni de su moto, con la que se desplazaba siempre antes del coche oficial y la seguridad forzosa.

15- Motos aparte, su otra gran pasión es el fútbol. Es aficionado del Panathinaikos, al que va a ver cuando puede, pero también se vuelve loco con el FC Barcelona. Hasta ha usado metáforas sobre Guardiola o Messi para explicar cuestiones políticas. En sus visitas a España ha intentado también, si era posible, ir al Camp Nou.

16- Se le califica de trabajador, formal, discreto, nada histriónico... “De izquierdas pero clásico”, en palabras de un amigo de la facultad en una entrevista en el Financial Times. Eso no quita para que no ceda en uno de sus rasgos externos más distintivos: nunca lleva corbata, siempre la camisa (habitualmente blanca) con el cuello abierto. “Nunca me han visto llevar corbata y hay pocas posibilidades de que eso ocurra”, dijo en una ocasión. Lo que no da son razones.

17- Cierra todos sus discursos con la misma frase: “Buena suerte y buena lucha”.