Black Lives Matter, violencia racial y Trump: el peligroso combo para las elecciones en EEUU

Probal Rashid via Getty Images Protesta antirracista contra la violencia policial en Washington (Estados Unidos)

George Floyd y Jacob Blake están siendo dos de los nombres más escuchados en la carrera presidencial en Estados Unidos. Y no precisamente porque sean candidatos. El primero no estará para ver cómo ha marcado el ritmo de los acontecimientos, ya que el 25 de mayo murió asfixiado en Mineápolis por un policía que se arrodilló sobre su cuello en un arresto. El segundo lucha estos días contra la muerte esposado a la cama de un hospital —a pesar de no poder andar— tras ser abatido a tiros por otros agentes en presencia de sus hijos. Ambos tienen algo en común: son afroamericanos y forman parte de los incontables ejemplos de racismo estructural que hay en el país.

La muerte de George Floyd mientras pedía ayuda y repetía una y otra vez que no podía respirar fue la el desencadenante de las protestas más masivas en el país desde los años 60, salpicadas por algunos altercados violentos que han vuelto a encenderse sólo tres meses después con los disparos a quemarropa a Jacob Blake. Este verano ha habido casi 11.000 manifestaciones en el país y la policía ha intervenido en unas 725 de ellas, según los últimos datos de US Crisis Monitor. Aunque la mayoría de las protestas no son violentas, la última semana han muerto al menos cuatro personas. La policía ha reprimido varias de las concentraciones con gases lacrimógenos, golpes a manifestantes o balas de goma.