Tres historias que habrían indignado a Pedro Zerolo

Pero en septiembre de 2020 la joven recibió una carta: había perdido los derechos de la plaza porque no había tomado posesión. “Yo tenía que resolver antes todo lo que pasaba”, se justifica. Interpuso un recurso, pero Sanidad le ha comunicado que la resolución es firme y la va a defender. Carmen ha pasado por todo este periplo únicamente para poder trabajar. “Estoy decepcionada, porque no me esperaba esta falta de inclusión desde la administración pública”, denuncia.

La política y activista Consuelo Cruz celebra la llegada de esta ley porque trata de erradicar problemas a los que ella misma se ha enfrentado: redadas aleatorias, insultos y gritos por parte de las autoridades y toda suerte de problemas por su color de piel.

Ahora lucha para que la generación de sus hijas no tenga que vivir lo mismo. Aunque ya han tenido algún que otro encontronazo: “En el metro las han dicho que se vayan a su país, que vienen aquí a joder”.

No hace falta que Consuelo tire de recuerdos. Acaba de sufrir otro episodio de discriminación: “He entrado al H&M de Gran Vía y he notado cómo el vigilante me seguía a todas las secciones. No es un cliché, esto pasa: la gente te ve y aprieta el bolso, aunque no sepan que puede que tú lleves incluso más dinero”. “Yo soy sospechosa sólo por mi color de piel”, lamenta.

Estos días se acuerda con cariño de su compañero Pedro Zerolo, fallecido en 2015 a causa de un cáncer de Páncreas, “que tanto luchó por la Igualdad y tanto se empeñó en sacar adelante esta ley justo para eso, para que el ‘negro de mierda, vete a tu país’ no salga gratis. Es una ley que nos acerca a la España que él quería y que yo quiero”. En definitiva, una España más justa.