Dan Kitwood via Getty Images Grupo de migrantes en el puerto de Arguinegun, Gran Canaria.

Más de quinientas cincuenta embarcaciones ilegales han traído a Canarias a 17.000 inmigrantes en lo que va de año. Actualmente hay más de 2.000 menores inmigrantes no acompañados bajo tutela del Estado en el archipiélago, y el número de fallecidos, en una de las travesías migratorias más peligrosas que existe, varía según la semana; a veces los medios dicen que en esos días han perecido 200, en otras hay más suerte y son menos.

¿Y si supiéramos sus nombres, sus anhelos, a quiénes dejaron allá, a quiénes buscan en esta orilla, cuál es su comida favorita, qué querían ser de pequeños, qué habilidad los caracteriza…? ¿Qué sentimiento albergaríamos hacia esas personas si dejaran de ser números y los dotáramos de humanidad, si los reconociéramos como lo que realmente son, seres de nuestra misma especie solo que con circunstancias diferentes?

Me lo pregunto al margen de políticas a gran escala y discursos intelectuales intangibles, solo como ciudadana que tiene la fortuna de estar en el lado del que puede ayudar, quizás solo con una mirada compasiva, con una palabra amable que no multiplique el incendio, y no del que está en el lugar de requerir ese auxilio para salvar la vida.

Ante este exceso de información rápida y volátil en el que estamos sumergidos, que solo consigue que vivamos en el espejismo del conocimiento de la realidad, me viene una frase que le dice el zorro al principito, en el libro de Saint Exupèry: “Solo con el corazón se puede ver bien; lo esencial es invisible para los ojos”. Y el principito, para acordarse, repite: “Lo esencial es invisible para los ojos”.