Los retos que afrontará la nueva Europa tras el 26-M

Theresa May y Jean-Claude Juncker se saludan antes de la cumbre de líderes de la UE celebrara en Bruselas el pasado 22 de marzo.

Sobre el Brexit, el escenario sigue siendo confuso, demasiado abierto y caótico. Tras la decisión de ampliar el plazo para la salida del Reino Unido de la Unión Europea hasta el 31 de octubre, Londres ha tenido que participar a regañadientes en las elecciones (de hecho, las celebra mañana mismo) y habrá que ver qué lectura se extrae de los resultados. El Parlamento Europeo ya ha aprobado la exención de visados para ciudadanos de Reino Unido, y prepara una batería de medidas para paliar el impacto de un Brexit duro, sin acuerdo.

Ayer mismo, la primera ministra, Theresa May, anunció un nuevo plan, que contempla la posibilidad de un segundo refrendo sobre el divorcio. Bruselas insiste: “el camino a seguir está por completo en manos británicas” y no habrá más prórrogas. Entre otras cosas, no se lo pueden permitir, hay mucho por hacer para estar siempre enredados en el mismo bucle. Recuerden, quienes empezaron esto tienen reservado un lugar especial en el infierno.