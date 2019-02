A medida que pasan los días se van conociendo más detalles sobre cómo se gestó la operación Guaidó. O lo que es lo mismo, cómo el líder de la Asamblea venezolana se proclamó presidente de Venezuela. Este viernes ha visto la luz un nuevo capítulo, que desvela el diario El País: la Administración estadounidense avisó al Gobierno español antes de que el líder venezolano diera el paso y presionó después para que España y la UE lo reconocieran y rompieran cualquier canal de diálogo con Nicolás Maduro. "Tenemos mucha presión, no les voy a decir de quién, pero se lo pueden imaginar, para que votemos en contra de la creación de este grupo", admitió el ministro de Exteriores, José Borrell, en el Congreso. Aludía al grupo de la UE para propiciar el diálogo en Venezuela.

Esta información se conoce el mismo día en el que Estados Unidos ha condenado como un "atroz" acto de "intimidación" la visita policial a la casa del jefe del Parlamento venezolano, quien ha denunciado que un grupo de agentes fueron a su vivienda con la intención de interrogar a su esposa, Fabiana Rosales, algo que la Policía niega.

"Tomamos nota con gran preocupación del hecho de que un grupo paramilitar extralegal, conocido como las Faes, entró en la casa familiar de Guaidó, donde se encontraba su hija de 20 meses, y les amenazaron", ha dicho un alto funcionario estadounidense, que ha pedido el anonimato, en una conferencia de prensa telefónica.

"Estados Unidos ve estos actos de intimidación como algo muy serio, muy atroz, y la comunidad internacional debería verlos del mismo modo", ha agregado.

El vicepresidente estadounidense, Mike Pence, ha asegurado en su cuenta de Twitter que Washington "no tolerará el daño a aquellos que están luchando por la libertad y la democracia de Venezuela".

Por su parte, el asesor de seguridad de la Casa Blanca, John Bolton, también acudió a esa red social para lamentar que los 'matones' de las Faes hayan aterrorizado a niños inocentes en Venezuela.

"Los matones de las Faes de Maduro han aterrorizado a niños inocentes en toda Venezuela, incluida la hija del presidente Juan Guaidó. Todos los servicios venezolanos deben aprovechar esta oportunidad para aceptar la oferta de amnistía del presidente Guaidó y reconocer al gobierno legítimo", ha señalado en Twitter.

