Los talibanes tratan de hacerse los buenos pero la ONU ya constata sus violaciones de derechos

Los talibanes van de buenos, pero no lo son. Sólo hace falta memoria o poner oído, o una hemeroteca, o Google, para tener claro lo que son y lo que han hecho y confirmar que difícilmente su islamismo va a moderarse. Eso es lo que han prometido en su primera rueda de prensa tras tomar Kabul, la capital de Afganistán, pero la ONU, de seguido, ha avisado de las “crecientes violaciones de derechos humanos” que ya se están constando en el país con su llegada al poder.

De inicio, los talibanes han declarado una “amnistía general” y han llamado a la reconciliación, asegurando que las mujeres podrán trabajar en el marco de la ley islámica, que regirá también el nuevo Gobierno del país. “Hay una amnistía general, por lo que no habrá hostilidades”, aseguró el principal portavoz talibán, Zabihulla Mujahid, que por primera vez en décadas se mostraba en público, mientras pedía a la población que dejase de sentir miedo y no huyese de Afganistán.

“Hemos perdonado a todos por el beneficio y la estabilidad en Afganistán”, remarcó el portavoz en un mensaje de unidad en el que también subrayó los planes de formar un sistema de Gobierno “islámico y fuerte”, basado en los valores de la sociedad afgana e inclusivo, y que tendrá “buenas relaciones con todo el mundo”.

En ese contexto, “el suelo de Afganistán no se va a usar contra nadie”, señaló Mujahid en relación al pacto alcanzado con EEUU en febrero del año pasado en Doha, en el que se comprometieron a no permitir que el territorio afgano se usara de santuario para que grupos terroristas pudieran organizar desde ahí atentados.

El “nuevo” país

Pese a que los talibanes todavía no han formado oficialmente un Gobierno ni designado a los líderes que lo dirigirán, adelantaron que las mujeres no van a ser discriminadas y que van a poder seguir estudiando y trabajando, siempre que sea bajo el marco de la ley islámica, una norma que no es tal, sino una interpretación que, por tanto, lo aguanta todo, desde la visión más laxa a la más radical, que es la que ellos siempre han aplicado.

“Vamos a permitir que las mujeres trabajen y estudien (...) las mujeres van a ser una parte muy activa en la sociedad, pero en el marco del islam”, subrayó, ya que “se necesita a las mujeres y se les va a permitir trabajar”, sobre todo en la salud y la educación, destacaron.

La aplicación de la sharía que hizo el gobierno talibán cuando gobernó Afganistán entre los años 1996 y 2001 fue lo más estricto y radical posible. Sin duda, uno de los grupos más afectados fueron las mujeres, que fueron negadas hasta el punto de no poder trabajar ni ir a la escuela o salir de su casa si no iban acompañadas de un varón, aunque fuera un niño.

La Asociación Revolucionaria de Mujeres de Afganistán publicó este martes la lista de las prohibiciones que sufrirán las mujeres bajo el nuevo Gobierno, donde señalaban hasta 29 normas a las que serían sometidas, que van desde azotes y lapidaciones hasta la prohibición de reír en voz alta.