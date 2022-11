Luces de Navidad y ahorro energético: las fiestas no se apagan pese al precio de la energía

La Navidad calienta motores en media España y Mariah Carey comienza a sonar en fiestas, mercadillos y centros comerciales. Aunque estemos a mediados de noviembre, Vigo, autoproclamada capital de la Navidad, enciende su alumbrado este sábado. La ciudad gallega no ha sido la primera, ya que Alicante encendió las luces este viernes para dar el pistoletazo de salida a unas fiestas que buscan recuperar la normalidad después de dos años empañados por la pandemia.

Sin embargo, la Navidad este año no será como la de 2019, al menos si tenemos en cuenta el impacto en el bolsillo de los españoles. La inflación sigue cebándose con la cesta de la compra y siguen implantadas las medidas de ahorro impuestas por la crisis energética derivada de la guerra de Ucrania que ha hecho que la luz, el gas y los carburantes alcancen precios récord.

Vigo, mismo número de luces y varias horas de ahorro para aprovechar el tirón navideño

En la ciudad gallega la decoración y las luces serán tan espléndidas como en años anteriores ya que según su alcalde, Abel Caballero, si se renuncia al alumbrado navideño “ganaría Putin” . El Ayuntamiento es de los más madrugadores y desde este sábado las once millones de luces led que se han instalado en la ciudad además de los múltiples adornos y atracciones, estarán encendidas.

“Este año hemos instalado 11 millones de luces led en la ciudad, en más de 400 calles con un presupuesto que se sitúa en el entorno de 1 millón de euros”, explican desde la alcaldía. Este año la ciudad no ha aumentado el presupuesto destinado a las luces ni la cantidad, algo que venía haciendo en los últimos años. Eso sí, no faltarán las decenas de figuras que pueblan las calles más céntricas, el mercadillo navideño en la Alameda y la célebre noria gigante que permite ver la iluminación desde lo más alto. También repite el árbol de Navidad de más de 30 metros de altura que este año se desplaza unos metros desde la Puerta del Sol a la plaza de la Princesa.

“La Navidad es un momento álgido para el comercio y siempre la afrontamos con expectativas positivas e ilusión, pero somos conscientes de que no estamos en la situación prepandemia, que está la problemática de la inflación y hay vecinos que no van a poder hacer tanto gasto”, reflexiona Fontán, que insiste en que todo lo que gira entorno a las luces “soluciona el año” de muchos comerciantes de la ciudad.

Málaga, dos horas de ahorro al día y el encendido una semana más tarde

En el otro extremo de la geografía española se sitúa Málaga, que fue elegida por la publicación The European best destination como una de las ciudades europeas para visitar durante esas fechas y ha tenido sus peculiares piques con la ciudad de Abel Caballero.

Según la edil, son los propios comercios los que solicitan que “no se rebaje”. “Nos consta que un porcentaje con relieve de la ocupación hotelera en la época prenavideña es por el reclamo del encendido”, recalca. De hecho, admite que han aumentado el presupuesto con respecto a 2021, “en 2021 la inversión en el montaje en las zonas emblemáticas y el centro fue de 1.176.970,13 euros. Para este año, que ya no hay restricciones por la pandemia, tenemos previsto 1.400.000 euros”.

Las claves de ahorro de las luces led

Con respecto al bajo consumo, creen que este no supone más del 0,001% del gasto lumínico total de los ayuntamientos. “Hay que tener en cuenta que la iluminación navideña no está encendida ni a todas horas ni todos los días del año, si no que su exposición se centra en un muy breve periodo de tiempo al año, un mes o poco más, y dentro de este periodo unas pocas horas al día”, apuntan.