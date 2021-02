Maniqueos en pandemia: del cero covid a la salvación del turismo

El ejemplo a seguir ya no son nuestros vecinos europeos, que hasta hace bien poco todo lo hacían mejor y nos daban sopas con hondas en la gestión de la pandemia, pero que ahora cuando han sufrido una segunda y en particular una tercera ola devastadoras, se nos han caído del pódium de la ejemplaridad; en primer lugar la tan ponderada eficacia alemana, pero también los países autodenominados frugales y los más cercanos como Grecia y Portugal.

Tampoco parece que se valoren los efectos contraproducentes del confinamiento, no solo en general en la actividad económica y social, sino en particular en el equilibrio emocional, la soledad, así como en la equidad y la igualdad social, a consecuencia de las brechas en el trabajo, la educación y la sanidad telemáticas.

Porque un territorio tan densamente urbanizado y con una actividad económica ligada a una movilidad alta como ocurre en Europa y América, paralizar todo al mismo tiempo e impedir la movilidad no era viable, ni siquiera en el mes de marzo, cuando hacía semanas que el virus campaba por Italia, Francia o España, a no ser que haya otra parte del continente que esté libre y produzca para ti, como ha ocurrido con Wuhan en China.

Lo único importante, al parecer, es que han cortado la transmisión, y por tanto que su estrategia de eliminación del virus ha sido la acertada, lo que se demostraría en sus últimos datos de baja o casi nula incidencia y mortalidad, mientras que, por contra, nuestra estrategia actual de mitigación no ha evitado la segunda y tercera ola y a tenor del saldo abultado de infectados y fallecidos, ha fracasado. Bastaría pues con que nos sumáramos a su estrategia de eliminación para cortar radicalmente la transmisión y encaminarnos hacia el fin de la pandemia.

Y es cierto que probablemente tenemos mucho que aprender tanto de sus sistemas de alerta, de sus avances tecnológicos y de digitalización, así como de su disciplina social para los cierres perimetrales de barrios y ciudades, así como de confinamientos y cuarentenas. Aunque no sean equiparables ni sus condiciones geográficas, que van desde islas a estados que son continentes, ni su densidad de población y modelos de movilidad, ni sus relaciones familiares y sociales ni su cultura sociopolítica.

Siempre hay que aprender algo de los que tienen buenas cifras, pero no para aplicar mecánicamente medidas que con una alta transmisión, determinantes sociales y de movilidad muy diferentes y en un contexto pluralista... no son viables.

¿La pregunta es que si tantos y tan obvios son los beneficios de su estrategia de eliminación del virus, por qué no ha sido incorporada desde el principio y de forma mayoritaria, y por qué sin embargo buena parte de los países más desarrollados optan hoy por mantener la política de mitigación, hasta tanto se generalice la vacuna? ¿Estaremos obcecados o somos unos malvados sin entrañas?.

¿Y cómo es que tampoco ni la mayoría de los científicos ni los organismos internacionales, regionales o estatales han hecho otra cosa que animarnos a mantener y si acaso reforzar el rumbo de la mitigación, hasta tanto contemos con una extensión de la vacuna tan amplia que nos permita la ansiada inmunidad de grupo?

¿No será entonces que la estrategia de erradicación y eliminación que se plantea solo era posible al inicio de la covid-19, cuando todavía no había habido transmisión comunitaria y por tanto con experiencia previa y programas articulados, y no en todo el mundo sino en particular en islas o territorios que pueden ser aislados o cerrados durante un tiempo no precisamente corto?

En los demás países y continentes, la gran mayoría, nos queda la mitigación, que es en lo que estamos desde hace un año en Europa, América, África y en menor medida en Asia. Porque en definitiva no se trata de la gestión micro de la pandemia en unos países frente a otros, sino que esta pandemia es por definición un proceso global, donde la situación, los ritmos y las estrategias no son ni pueden ser uniformes.