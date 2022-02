María Jesús Montero: “Me parece gravísimo lo que se está viviendo en el PP”

Las regiones de España dominan los frescos del techo. Los firmó Juan Comba en el siglo XIX. Se respira historia pura en el salón Goya, una de las estancias más impactantes de la Real Casa de la Aduana, sede del Ministerio de Hacienda y Función Pública. Allí se toman las decisiones que afectan directamente a los bolsillos de todos y se cuidan las arcas del Estado.

Está Madrid en pleno bullicio político, desde este edificio en la calle de Alcalá se ve también la Puerta del Sol, epicentro de la guerra política del Partido Popular. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, contesta a todo y considera “gravísimo” lo que está pasando en el principal partido de la oposición, envuelto en una trama de espionaje y de contratos al hermano de Isabel Díaz Ayuso.

Sobre su cartera, llama a esperar la propuesta de los expertos que llegará en pocas semanas sobre la reforma fiscal, por lo que no le ha parecido lógico que Unidas Podemos llevara la suya al Congreso. No obstante, está convencida de que habrá acuerdo entre los socios. Se muestra, además, tajante contra la oposición “negacionista” del Partido Popular en las Cortes y lamenta las críticas que hacen a la gestión de los fondos europeos: “Es absolutamente incomprensible y un error graso que el PP pagará en las urnas”.

Montero no da detalles sobre la investigación llevada a cabo por la Agencia Tributaria sobre el rey emérito, pero considera que sería “oportuno y bueno” que diera explicaciones a los españoles si decide volver. Y hace un análisis sobre lo sucedido en Castilla y León. Le preocupa “mucho” el ascenso de la ultraderecha: “Es una amenaza real para la democracia”. Y, sobre la España Vaciada, reflexiona: “No se puede construir una política de país a base de sumar fenómenos aislados”.

¿Cuándo va a estar lista la reforma fiscal?

El compromiso que tenemos con el comité de expertos es entregar ese documento a finales de este mes y a partir de ahí el Gobierno estudiará con detalle las propuestas y medidas que se planteen y tomará su decisión sobre cuáles son las que se tienen que aplicar en el futuro en el corto y medio plazo.

Se escucha todos los miércoles en la sesión de control una pregunta que le hago también directamente, ¿van a subir los impuestos?

La pregunta no es si se van a subir o bajar, probablemente los expertos van a alumbrar diferentes fórmulas y vías para conseguir tener un sistema más eficiente en algunas figuras fiscales, que no se produzcan asimetrías en el conjunto del territorio y que haya una capacidad de igualdad de todos los ciudadanos en recibir servicios públicos y en aportar según su capacidad. Y tendremos que ver qué plantean y ser capaces de acompañarlo a la situación económica. En este momento en el que, por ejemplo, se está produciendo un incremento del precio de la energía en los mercados mayoristas, pues el Gobierno ha bajado los impuestos, por un importe de 5.000 millones de euros para acompañar justamente a que las familias y las industrias no se vieran repercutidas en negativo. No es una pregunta binaria de subida o bajada de impuestos, depende a quién y para qué. En ese sentido, adoptaremos las medidas de mayor progresividad que requiere nuestro sistema tributario y que nos recordaba el FMI, que hablaba del margen fiscal que tiene España en algunas figuras tributarias para conseguir aproximarse a los ingresos en relación con el PIB que tiene la media europea.

Habla de armonía fiscal, ¿es Madrid una isla fiscal?

Yo diría que goza del efecto de la capitalidad y por esa cuestión tiene una mayor capacidad de atracción de inversión, tiene una estructura de infraestructuras radiales que hace que a las empresas les permita llegar con más facilidad. Eso ha propiciado que la inversión se concentre de una manera muy identificada en la capital de España en detrimento de otros territorios y además bajo el argumento de que se pagan menos impuestos o de que se ejerce la competencia fiscal de manera que entendiendo que tienen suficientes recursos se permite bajar impuestos compitiendo con otras zonas. Se trata, por tanto, de corregir esos desequilibrios que se pueden producir en otras partes de España. Eso sí, respetando la autonomía fiscal, exigiendo responsabilidad fiscal, porque no se puede bajar impuestos y pedir más dinero al Gobierno de España, es una incoherencia que no tiene ningún sentido. Es un debate interesante, atractivo, tanto el de la fiscalidad como dónde hay que ubicar la sede de determinados organismos en el futuro en esa descentralización que el Gobierno está impulsando.

Desde aquí se ve la Puerta del Sol, allí han aprobado la ley de autonomía financiera. ¿Se plantea el Gobierno recurrirla?

Han propuesto.

Ahora Vox no está muy de acuerdo.

Incluso se han encontrado con el planteamiento contrario de Vox, que ha llegado a afirmar que sería una ley propia de un partido independentista. Han dicho que la podría firmar Puigdemont. Abunda en esa idea en la que el PP lleva transitando en Madrid en los últimos tiempos de una suerte de nacionalismo madrileño. Es evidente, y lo saben, que con una ley de un Parlamento autonómico uno no puede blindar una ley orgánica del Congreso. Ha sido un debate trampa y falso que quiere plantear la Comunidad, en el que quieren hacer ver que ellos se defienden de un presunto ataque que reciben de otros territorios y del Gobierno de España. No tiene ningún fundamento y veremos cuál va a ser el destino final de la ley. Si se produce una que atenta constitucionalmente contra el Gobierno de España, se actuará en consecuencia. Pero creo que no tiene tanto de eso como de ser un debate falso, puesto que una ley orgánica del Congreso no puede ser modificada por una ley ordinaria.

¿Qué le parece la propuesta fiscal que han presentado sus socios de Gobierno de Unidas Podemos?

No he entrado a verla ni siquiera en profundidad. Trasladé en su momento que el acuerdo al que habíamos llegado las dos formaciones había que respetarlo. Consistía en dotarnos de una metodología, de encargo a un grupo de expertos de esta primera parte. Ellos propusieron de hecho nombres de expertos que integran este grupo que se ha consensuado. No parece lógico que, a quince días de que se presente la propuesta, por parte de uno de los partidos de la coalición se ponga encima de la mesa en el Congreso de los Diputados otra propuesta. No tiene mucho sentido, creo que habría que esperar a los expertos. Es lo que vamos a hacer. Se ha rechazado en el Congreso la propuesta que planteaba UP, pero no tanto por los contenidos, que nos hemos entrado, sino como por respeto al comité de expertos.

¿Han sido desleales desde UP organizando un acto con las ministras Montero y Belarra y Jeremy Corbyn?

No diría eso. Cada formación tiene que tener su espacio de autonomía para promover los debates y organizar los foros que considere convenientes sin tener que pedir permiso ni explicaciones al partido con el que forma Gobierno, también lo hace el PSOE. No se trata de eso, lo que sí parece es que el respeto al comité de expertos aconsejaba esperar a tener la propuesta. Vamos a esperar. Pero no lo calificaría de ninguna manera. Haría un llamamiento a respetar la metodología con la que nos hemos dotado. Tendremos tiempo en los próximos meses de hablar lo que tengamos que hablar, de todas las figuras tributarias, y no precipitarnos en hacer propuestas que no guarden consonancia con lo que posteriormente podamos ver y leer en el documento de los expertos.

¿Llegarán a un acuerdo dentro de la coalición?

Seguro en esta reforma fiscal. Además, no he constatado nunca que haya unas diferencias insalvables. De hecho, hay un acuerdo del que hemos cumplido prácticamente ya el 90% de los compromisos fiscales a los que el Gobierno de coalición se comprometió, tanto en materia de IRPF, el impuesto de transacciones financieras, el digital, el de sociedades… Hemos hecho una tarea interesante a pesar de estar en medio de una crisis sanitaria y la económica que la ha acompañado. Siempre desde la prudencia. Igual que hemos hecho eso, hemos acordado en el marco del Gobierno bajar la fiscalidad del IVA, del impuesto de la producción eléctrica y el impuesto especial de electricidad, que ha comportado una merma en las arcas públicas de 5.000 millones de euros. Es importante que seamos capaces de impulsar una reforma del sistema que proporcione más recursos y que sea más equitativa y, por otra parte, acompañar la situación económica. Ese equilibrio es el que va a barajar el Gobierno de España.

Evidentemente a nivel internacional estamos vigilando y monitorizando la inflación. Preocupa que haya seguido una curva ascendente en los últimos meses, pero todos los pronósticos y análisis hacen pensar que esta situación se va corregir, sobre todo en 2023, como también lo ha trasladado la presidenta de la Comisión Europea. La inflación subyacente no experimenta unos incrementos como el de la inflación global. Probablemente el peso más importante de esa subida está en relación con los costes de la energía y lo que ha conllevado en relación con su traslado a las cadenas de valor y al coste de las materias primas. Ojalá se pueda corregir lo antes posible, pero mientras tanto el Gobierno ha seguido trabajando para que los ciudadanos no pierdan poder adquisitivo.

¿Cómo?

Con la subida del salario mínimo (un 35% desde la llegada de Sánchez a La Moncloa). El último acuerdo se rubricó hace unos días, en este caso sin el concurso de los empresarios. Pero el Gobierno va a aprobar esa subida. Y, por otra parte, la revalorización de las pensiones, que ha supuesto un esfuerzo importantísimo para las arcas públicas. Tranquilidad al conjunto de los ciudadanos.

Hablaba de Europa, ¿se están dando los fondos a administraciones socialistas como denuncia la oposición?

Rotundamente no. Ahí están los datos, que ponen de manifiesto el criterio de reparto en todas las conferencias sectoriales -los lugares donde se reúnen las comunidades y el Gobierno-. Hemos publicado el documento que pone de manifiesto cómo se han repartido los casi 11.500 millones que en el año 2021 se han trasladado a las comunidades con criterios absolutamente objetivos, consensuados en el marco de las conferencias sectoriales. Lo digo porque el PP sostiene que a ellos no les preguntan, debe ser que no preguntan a los consejeros que participan. Lo único que el PP ha subrayado son unos proyectos pilotos que se han puesto en marcha por parte del Ministerio de Trabajo, que implicaban nueve millones frente a los casi 11.500 millones que se han distribuido. No se entiende por qué el PP desde el primer día está poniendo freno y obstáculo a la llegada, aprobación y gestión de los fondos cuando son administraciones gobernadas por ellos las que van a gestionar más de la mitad de esos fondos, Por tanto, parece que el PP sigue abonado a esto de que cuanto peor le vaya a España, mejor le irá a los intereses del Partido Popular. Algo que en una situación tan dolorosa como la que está viviendo este país es absolutamente incomprensible y un error graso que el PP pagará en las urnas.

¿Qué le parece esa imagen de los alcaldes del PP en Bruselas criticando la gestión de los fondos? ¿Esto puede poner en peligro la percepción de los propios fondos?

Ha sido una absoluta peregrinación, no solo de los alcaldes, sino del señor Casado y de algunos presidentes autonómicos. Me produce rubor, un cierto pudor, que el principal partido de la oposición esté trabajando de esa manera y yendo a Bruselas para contar estas cosas. Esto no ocurre en ningún otro país europeo. En el PP europeo nadie va a hablar mal de su país, nadie va a intentar impedir que lleguen fondos para que el país se recupere. Al revés, todo el mundo, si puede, contribuye a obtener cuantos más fondos, mejor. No tiene ni pies ni cabeza. Me parece que es un espectáculo bochornoso el que ha protagonizado el PP. Lo que sí puedo decir es que la UE ha dicho con mucha contundencia que España ha sido el primer país en recibir los fondos porque ha cumplido con las premisas pactadas con Europa, con el cumplimiento de los hitos y objetivos. Todo el que ha tenido ocasión de pronunciarse, como la propia presidenta de la Comisión, siempre nos ha dado la enhorabuena y ha felicitado al conjunto de administraciones del Estado español. Si alguien no quiere que se recupere España lo antes posible, tiene que explicar por qué está protagonizando este espectáculo.

El PP también ha dicho que no al salario mínimo o la reforma laboral, ¿qué tipo de oposición está haciendo? ¿Cómo es la que ve todos los días en el Congreso?

Es una oposición negacionista, que nunca reconoció la legitimidad de este Gobierno. Desde el primer día se ha cuestionado la legitimidad, la capacidad y la posibilidad de que el voto de los ciudadanos fuera correcto. Es como que se cuestiona, no se respeta el resultado. A partir de ahí, la estrategia única que ha tenido el PP ha sido la de poner chinas en el camino a nuestro país a través de diferentes iniciativas, bien no apoyándolas como los decretos de alarma. Se han opuesto a todas las materias del diálogo social, al salario mínimo, a la reforma laboral, a la ley de formación profesional, a todo aquello que nos tiene que permitir abordar las grandes reformas. Se han opuesto a los fondos de ayudas a las empresas. La pregunta es la contraria: ¿qué ha apoyado el PP sabiendo que todas esas cuestiones eran imprescindibles? Se tienen que hacer mirar esa forma de hacer oposición que no sirve para nada, nada más que para mostrar rabieta y pataleta. Y deberían sentarse para renovar el Poder Judicial, para cumplir con la Constitución y las obligaciones que tiene un partido en la oposición. Aquí parece que sólo tienen obligaciones los Gobiernos. No es verdad, el Gobierno tiene unas obligaciones y la oposición otras. Ambos tienen que intentar salvaguardar los intereses globales del país y el bienestar de los ciudadanos. Lo que veo en el Congreso es un partido que intenta permanentemente boicotear la acción de Gobierno, aunque sea consciente de que es buena.

El PP sería necesario para una reforma de la financiación autonómica, ¿cree que la puede sacar adelante esta legislatura y que el Partido Popular se avendría a apoyarla?

Ojalá. En este momento el debate lo que ha provocado es una posición de máximos por parte del conjunto de territorios. No es posible hacer un sistema de financiación como un traje a medida, es necesario que todos compartamos consensos básicos como en la suficiencia en la financiación de la sanidad, de la educación o de la dependencia. Lo que recibimos por parte de las comunidades del PP es una crítica a lo que se pone encima de la mesa sin presentar alternativa y poca capacidad de pronunciarse sobre el criterio general que hemos marcado que ha intentado ser síntesis de lo que venimos hablando con el conjunto de comunidades. Una vez más les pido que salgan de esa posición de máximos y que procuremos llegar a un acuerdo que satisfaga a la gran mayoría, sin que eso implique que uno tenga mala conciencia de que no ha conseguido todo lo que tenía en cartera a la hora de negociar. Al final votan los partidos, es una ley orgánica que se tiene que decidir en el Congreso. Serán los partidos los que tengan la palabra definitivamente. Los territorios y Hacienda intentamos aproximar una posición de consenso, pero serán los partidos. Para ello es imprescindible que el PP salga de esa posición de utilizar todo como agravio territorial.

“Estamos dispuestos a hablar y dialogar para que Vox no entre en las instituciones pero el PP tendrá que explicar por qué ahora no quiere pactar con Vox y también tendrá que romper los acuerdos”

Estamos de resaca electoral en Castilla y León, ¿qué gobierno cree que va a salir? ¿Pactará el PP con Vox allí?

Hay que preguntarle a Mañueco, que todavía no ha contestado a la pregunta de por qué convocó elecciones. No se entiende por qué el PP se aventura a una convocatoria en mitad de una pandemia, cuando estamos en recuperación económica, siendo bastante evidente que este escenario estaba en el horizonte. No sabemos qué pretendía. Lo que es obvio es que no le ha salido. Por mucho que quiera repetir el PP que han ganado las elecciones, y efectivamente así lo han hecho con el número de votos -15.000 menos que el PSOE-, pero tiene que responder ahora sobre cómo le da estabilidad institucional. El señor Mañueco ahora ya no sabe cuál es la fórmula que quiere para su comunidad, se lo podía haber pensado antes. Lo que sí dejo claro lo que el PSOE ha trasladado de la boca de su secretario general y presidente del Gobierno: estamos dispuestos a hablar y dialogar para que Vox no entre en las instituciones pero el PP tendrá que explicar por qué ahora no quiere pactar con Vox y también tendrá que romper los acuerdos que tienen en otras instituciones y comunidades donde gobiernan gracias a su apoyo. Si esto se produce, estaremos en condiciones de poder dialogar sobre el futuro de Castilla y León porque representamos la alternativa. Pero es imprescindible que el señor Mañueco diga lo que quiere hacer, no deje a Castilla y León en la inestabilidad y aproveche los fondos europeos y el impulso de la recuperación económica.

En la noche del 13-F el gran ganador fue Vox, que pasó de un procurador a tener trece. ¿Le preocupa este ascenso de la ultraderecha?

Sin duda. Nos preocupa mucho al Gobierno y a mi formación política. Un ascenso que está bastante alimentado por la propia actitud del PP, que en vez de combatir a esa ultraderecha, ha competido con ella. Ha creído que el terreno electoral le iba a permitir arañar un espacio de voto o que no drenara hacia esa formación política parte de un electorado que clásicamente ha votado al PP. Eso le ha dado alas a esta formación, pero es que, además, ha normalizado la presencia de Vox en las instituciones y se ha aprovechado de eso. Ellos han sido beneficiados porque, a pesar de que el PSOE consiguió ser la fuerza más votada en determinadas comunidades, arrebataron esos gobiernos con el apoyo de Vox. Si alguien fue beneficiado por el ascenso de Vox, fue el PP. Ha contribuido de forma notable al ascenso de una formación política que tendría que tener el cordón sanitario en España como lo tiene en Europa, también por parte de los populares. No permitir ni siquiera que se puedan esgrimir como bandera discursos de homofobia, que van contra las mujeres y que se dirigen a colectivos minoritarios. La ultraderecha es una amenaza real para la democracia, que tenemos que combatir entre todos. Nadie debería utilizar y aprovechar esos votos para poder llegar a un Gobierno cuando no ha sido ni siquiera formación mayoritaria.

Los ciudadanos han mandado un mensaje al PSOE bajando sus procuradores y pasando a ser segunda fuerza. ¿Han tomado nota?

Sí, el panorama que se ha configurado en Castilla y León no solamente ha propiciado el ascenso de la ultraderecha, sino también la aparición de determinados fenómenos localistas. Todo apunta, según los primeros estudios, a que han distraído a parte del electorado progresista hacia esas formaciones y que han mermado un cierto número de votos al partido que en las anteriores elecciones había ganado. Es un fenómeno que se está produciendo en algunas partes de España y en el que se puede construir poco país a partir de fenómenos localistas, que está expresando probablemente una insatisfacción de un grupo de ciudadanos respecto a cómo se le ha tratado en el pasado o una aspiración a tener mayor protagonismo. Pero yo pertenezco a una formación que presenta candidaturas en todas las partes del Estado, defiende un modelo de España homogéneo y una política de país. No se puede construir una política de país a base de sumar fenómenos aislados uno detrás de otro, eso no construye una mejor España. Se toma nota, pero, sobre todo, respecto a la enorme pedagogía que tenemos que seguir haciendo para que la política sea útil y los ciudadanos sepan que los partidos son un instrumento imprescindible para la articulación de la democracia.

El propio presidente Sánchez les dio ese mensaje a puerta cerrada en la Ejecutiva del pasado lunes sobre la España Vaciada. El fenómeno de lo rural contra lo urbano se ha dado en otros países como en el Reino Unido, con el Brexit, o en EEUU. ¿Qué va hacer o está haciendo el Gobierno?

El Gobierno venía haciendo. Ni más ni menos que situó el reto demográfico en una Vicepresidencia, en una capacidad real de articular políticas transversales del conjunto de todos los ministerios, se presentó el plan de 130 medidas que se ha ido cumpliendo de manera escrupulosa, en los presupuestos generales de este año hay más de cuatro mil millones dedicados al reto demográfico (8.500 entre los dos presupuestos aprobados). Quien ha puesto en el centro de la agenda el problema que puede tener determinada parte de España por la salida de su población ha sido este Gobierno progresista. Seguiremos trabajando en esa línea y en esa dirección. Pero frente a los fenómenos de la España vaciada surgen los de la España superpoblada. No me gusta la política que enfrenta territorios, no me gusta la política que abunda más en la diferencia que en lo que nos une. Ojalá seamos capaces de ver a España como un proyecto colectivo, donde nadie sobra y todos aportamos. Entre todos tenemos que ser capaces de poner a los ciudadanos en el centro del sistema. Ni pagan impuestos los territorios ni reciben recursos los territorios, los impuestos los pagan los ciudadanos y los recursos los reciben los ciudadanos en forma de servicios públicos. Si desviamos ese núcleo de la atención, entonces probablemente nos distraigamos con cosas que son accesorias.

Una derivada que no se esperaba de estas elecciones es lo que estamos sabiendo ahora de un supuesto caso de espionaje en el Partido Popular, que en el fondo es un asunto sobre un posible contrato dado a una empresa de un amigo del hermano de Díaz Ayuso en los momentos más duros de la pandemia, ¿qué le parece lo que se está viviendo en el PP?

Me parece gravísimo, no me parece admisible en el principal partido de la oposición que gobierna en tantas instituciones que estemos asistiendo a algo que nos deja a todos perplejos. Por un doble motivo. Primero, porque parece que el PP no ha aprendido nada de lo que ocurrió antes de la moción de censura, de las sentencias judiciales, donde la corrupción y las prácticas irregulares eran una constante que han sido condenadas por los tribunales. Y otras todavía que se van investigando. El señor Casado comprometió una regeneración del PP y sigue yendo todos los días a Génova, una sede que se pagó con dinero procedente de la irregularidad y de la corrupción. Es inaudito que no se haya tomado nota por parte de esa formación política de que había que erradicar esas prácticas corruptas. Vamos a asistir a un relato donde parece que el señor Casado tenía conocimiento o sospecha sobre un posible enriquecimiento de la persona que mencionaba y no se haya ido a los tribunales a denunciar estas prácticas. Sin embargo, sin ningún tipo de conocimiento, está yendo a Bruselas a denunciar un posible fraude en los fondos europeos. ¿Por qué no se ha ido el señor Casado a los tribunales si tenía una sospecha cierta de que se estaba produciendo un enriquecimiento por parte de un familiar directo de la presidenta de la Comunidad?

Y en segundo lugar. Esta historia de los espías y de la policía patriótica, que nos recuerda mucho a ese momento de utilizar este tipo de cuestiones para espiarse unos a otros, me parece inverosímil cuando los ciudadanos están en mitad de una pandemia, cuando el Gobierno está dedicado a vacunar, vacunar y vacunar y cuando estamos en medio de una recuperación económica. ¿Cómo es posible que el principal partido de la oposición esté protagonizando esta enorme irresponsabilidad? Por no poner adjetivos más gruesos.

Todo tiene que ver con una guerra interna del PP.

Los temas se conocen a partir de esa supuesta guerra interna del PP, pero parece que los hechos son reales. Cuando estas cosas ocurren, a todos nos tiene que llamar la atención, alertar y alarmar. Luego si las conocemos porque hay guerras internas y algunos se dedican a sacar los trapos sucios de otros, pues doblemente lamentable. Lo grave es que se produzcan situaciones, por una parte de irregularidades en la adjudicación de contrato supuesta, y, por otra parte, que se utilicen instituciones para encargar determinados espionajes para seguir a personas que resultan non gratas. Ambas cuestiones son gravísimas. Lo más importante es esclarecer si esos supuestos se han dado y que el PP dé las explicaciones que le corresponden.

¿Qué opinión le merece que Ayuso haya dicho que desde Génova se le informó de un supuesto dosier elaborado por La Moncloa?

Es un ejemplo más de la mala calidad democrática del Partido Popular, que intenta esconder los errores propios denigrando a otras instituciones. Lo vimos con la votación de la reforma laboral, cuando el PP no dudó en hablar de “pucherazo” para ocultar un error de un diputado suyo. Ahora asistimos a la misma estrategia. El PP intenta desviar la atención, pero lo relevante es si es cierto o no que el hermano de Ayuso cobró comisiones por una compra de mascarillas en plena pandemia y si es cierto o no que desde instituciones públicas se estudiaron el posible espionaje a políticos en activo. El PP debe responder a estas preguntas y hacerlo cuanto antes.

Volviendo a aquella famosa votación de la reforma laboral, que salió por la mínima. Usted estuvo en la imagen del día, al lado de Yolanda Díaz, Nadia Calviño y el presidente del Gobierno. Pero tiene una derivada, ¿cómo se proyectan los apoyos de aquí al final de la legislatura? ¿Van a volver a tener a ese bloque de investidura? ¿Han recuperado la confianza con ERC y el PNV?

Sí. Para el Gobierno y para Europa, la reforma laboral era imprescindible y muy importante. La noticia, que no va a empañar, nada es que hayamos sido capaces de llegar a un acuerdo con empresarios y sindicatos. Eso está por encima de muchas otras consideraciones porque son quienes mejor conocen el funcionamiento del mercado laboral y quienes tienen que aplicarla en la práctica. Que se produjera el acuerdo ha sido una noticia tan importante que para mí todo lo demás pasa a un segundo plano. Pero lo que sí le puedo confirmar es que no se ha producido ningún quebranto en la relación de confianza del Gobierno con ERC y el PNV. Siempre hemos dicho que ambas formaciones para el Gobierno son prioritarias a la hora de establecer alianzas. Lo venimos demostrando en más de sesenta leyes. Se produce un diálogo sincero y fluido. Creíamos que había que respetar el texto que se había pactado porque según lo que se tocara se podía descolgar alguna de las partes. Estas formaciones no lo vieron así y decidieron emitir un voto contrario sabiendo que era una reforma muy importante. Y me permite esta confesión: creo que también porque tenían la confianza de que la reforma se iba a abrir camino. Probablemente si hubieran tenido una duda cierta de que había dificultades, confío en que hubieran repensado ese voto. Era muy importante acabar con la anterior reforma laboral, eliminar la precariedad.

La semana que viene el Consejo de Ministros aprobará la subida del salario mínimo, ¿esto destruye tanto empleo como le acusa la derecha?

Si algo ha demostrado este Gobierno, a pesar de los agoreros, es ser extremadamente responsable. Lo hemos hecho en política fiscal, con el salario mínimo. El compromiso del Gobierno progresista es terminar la legislatura llegando al compromiso de la Carta Europea, del 60 por ciento del salario medio. Hemos ido subiendo de forma muy importante el salario mínimo y a la vez propiciando la creación de empleo, a una velocidad que nunca hemos conocido en nuestro país. Estamos ya en tasas de desempleo que están en los niveles previos a la primera crisis financiera. Hemos sido muy prudentes, estamos siendo muy responsables, midiendo los efectos que puede tener cualquier actuación pública. Es absolutamente compatible esta subida que se plantea con la creación de empleo.

Cuando se pregunta si se va a agotar una legislatura, hay que hacerlo al presidente del Gobierno. Y la segunda persona que lo puede saber es la ministra de Hacienda con la pregunta de si habrá presupuestos para el año que viene.

El Gobierno va a trabajar para tener esos presupuestos. Tengo el encargo del presidente de empezar ya dentro de poco los trabajos preparatorios de los presupuestos para 2023. El presidente es una persona muy transparente y ha dicho siempre que va a agotar la legislatura. Tenemos muchísima tarea por delante. Ni más ni menos que el cumplimiento de todo aquello que nos vincula para la recepción de estos primeros 70.000 millones que vienen de la UE. Tenemos el año que viene la responsabilidad del semestre de Presidencia de la UE, también dentro de poco la cumbre de la OTAN, en un momento muy importante para la Alianza Atlántica. España es anfitriona. Tenemos tanto trabajo que no nos podemos permitir obviar ni un mes de lo que dura la legislatura. La agotaremos y espero que sí consigamos un nuevo proyecto de presupuestos.

Llevamos mucho de entrevista y no he preguntado por Cataluña. ¿Eso significa que la cosa está mucho mejor allí?

Es evidente que este Gobierno ha contribuido de forma notable al menos a tener un clima de diálogo y mucho más tranquilo respecto a cuáles son los elementos nucleares que estamos trabajando con todas las comunidades y también con Cataluña. Este Gobierno de España, hay que decir, ha apostado por la gobernanza en la pandemia sanitaria, ha transferido recursos extraordinarios a unos niveles muy importantes a las autonomías. Hemos sido muy leales con las comunidades, eso tiene que lograr destensar las relaciones tan complicadas que existían entre la Generalitat y el Ejecutivo. También la apuesta por la Mesa de Diálogo. Ojalá se hubiera impulsado una mesa de partidos a nivel de Cataluña. Hay muchas cosas que todavía quedarían por trabajar y por hacer, pero creo que el clima es radicalmente distinto y tenemos que seguir trabajando en algo que no es fácil ni se arregla de hoy para mañana, pero que tiene que permitir la empatía mutua en el entendimiento y en el reconocimiento de los problemas. Siendo conscientes ambas partes de que hay límites para el Gobierno que los marca la Constitución y que hay aspiraciones que tienen las formaciones políticas catalanas independentistas que tienen también que expresarlas. Por tanto, tenemos también que conseguir encontrar espacios de satisfacción para ambas partes.

En ese ‘no’ de ERC a la reforma laboral, llegó a decir Gabriel Rufián que no iban a apoyar “proyectos personales” de Yolanda Díaz. Usted tiene muy buena relación con ella, ¿cómo la ven como posible rival electoral? ¿Le temen?

No, le diría que dentro de las dinámicas de fragmentación que están ocurriendo a nivel global en todos los parlamentos, ayuntamientos, en el propio Congreso, el PSOE asiste con atención a que realmente se puedan configurar espacios políticos a la izquierda del PSOE sobre un colectivo de votantes que probablemente va a ser muy difícil que apuesten por el PSOE en unas elecciones, no por la acción de Gobierno, sino por otras razones culturales o históricas. Han sido personas que no han querido apoyar al PSOE y han preferido opciones a la izquierda. Que se aglutine un voto útil en ese entorno nos parece muy importante para propiciar Gobiernos de izquierdas. Lejos de verlo como una rival política, nosotros estamos muy seguros del trabajo que estamos desarrollando, de la lealtad de nuestros votantes y del liderazgo de Sánchez. No se trata de competir ni de comparar. Tendrá que entender mis preferencias y para mí el liderazgo del presidente me parece imprescindible para el progreso de este país, pero asisto con mirada atenta a que realmente se pueda configurar a partir del liderazgo de Díaz un espacio en donde el voto de la izquierda se manifieste como útil y permita la gobernabilidad en ayuntamientos, comunidades y el Gobierno de España. Pero no le tengo ningún miedo ni le dejo de tener ningún miedo. Me parece que eso puede ser oportuno para que eso se articule y los gobiernos de izquierdas puedan seguir dirigiendo el país e impulsando las grandes reformas.

No puede dar datos fiscales de nadie, pero en esta casa se ha llevado una investigación sobre las cuentas del rey emérito. ¿Qué le parece una posible vuelta a España de Juan Carlos I? ¿Debe dar explicaciones a los españoles?

La vuelta le corresponde sólo y exclusivamente a él y a la casa real. El Gobierno no se ha pronunciado nunca sobre sus preferencias o no. No es una cuestión de preferencias. Respecto a dar explicaciones, comparto las palabras del presidente. Nos han dejado una gran desazón las noticias que hemos conocido y sería oportuno y bueno que el rey emérito pudiera dar explicaciones sobre esta cuestión porque lo importante para nosotros como Gobierno es hacer cumplir la Constitución en todos sus extremos. Y en este sentido el rey actual es una persona que ha trabajado de forma bastante evidente para todos los ciudadanos por la ejemplaridad de la casa real e intentar que la monarquía sea moderna, transparente y rinda cuentas. En esa dirección tenemos que continuar. Todo aquello que pertenece al pasado y que ha dejado una sensación de desazón, a lo mejor no estaría mal que el propio rey emérito pudiera dar alguna explicación. Por su parte, las instituciones del Estado hacen su trabajo, no puedo comentar nada respecto a esa cuestión. Todos los ciudadanos ante la ley somos iguales. No va a escuchar de esta ministra ninguna información que desvele datos confidenciales de ningún contribuyente. Muchas veces me entero por lo que ustedes publican.

¿Cree que va a adelantar Moreno Bonilla las elecciones en Andalucía? ¿Juan Espadas puede llevar a las urnas a esos 400.000 votantes socialistas que se quedaron en casa en 2018?

Diría que el señor Moreno Bonilla, como él mismo dijo en los mítines con Mañueco, estaba muy preocupado por las elecciones en Castilla y León. Literalmente aseguró que le temblaban las piernas. Está nervioso y tiene motivos. Después de lo que ha visto en Castilla y León, me aventuraría a decir que si tenía la idea, y la tenía, de convocar elecciones anticipadas, se lo va a pensar mejor. Probablemente se repetiría un escenario parecido, aunque espero y deseo que con el PSOE como primera fuerza. Y estoy convencida de que el PSOE en Andalucía es la fuerza política que tiene una mayor penetración en el territorio, es la que mejor se identifica con la ciudadanía andaluza y aspiramos a recoger los anhelos y esperanzas del conjunto de ciudadanos después de haber visto lo que ha hecho el Gobierno del PP, que prácticamente ha sido nada, salvo el deterioro de los servicios públicos. Espero y confío en que los ciudadanos vuelvan a poner el voto en el PSOE, que cambió el destino de Andalucía a lo largo de tantos años, que protagonizó las etapas más importantes y brillantes de la historia de Andalucía. Espero que volvamos a protagonizarlo y lo hagamos de la mano de un magnífico candidato y mejor gestor, el señor Espadas. Ojalá consigamos esa confianza que todos queremos tener de los andaluces para continuar los años de prosperidad que interrumpió el PP, con un Gobierno dictado en las políticas por la ultraderecha de Vox.