“Mientras gobierne esta gente en la Región de Murcia, no hay solución para el Mar Menor”

Para Pedro García, el Gobierno de Fernando López Miras “ha dejado a la ciencia en un lugar espantoso, queriendo basar sus medidas en supuestos conocimientos científicos, cuando no era verdad”. ANSE considera que con esta crisis “se ha puesto de manifiesto que las decisiones, la gestión y la inversión [de la Región de Murcia] para solucionar los problemas no se basan en evidencias científicas”. García explica que “casi la mitad de los investigadores” que formaban parte del comité científico del Mar Menor han ido abandonando su puesto en los últimos años por negarse a respaldar teorías que convinieran al Gobierno regional. En total, ocho asesores científicos dimitieron en 2019 entre quejas por la “manipulación” y la “falta de independencia” en el manejo de la situación del Mar Menor.

JOSE MIGUEL FERNANDEZ via AFP via Getty Images Un pez muerto se descompone en la costa de Puerto Bello de la Manga, el 25 de agosto de 2021.

JOSE MIGUEL FERNANDEZ via AFP via Getty Images Un hombre cuelga un cartel en su casa con el mensaje 'SOS Mar Menor', en La Manga del Mar Menor (Murcia), el 25 de agosto de 2021.

Pedro García se confiesa derrotado cuando piensa en lo que puede (o no) esperar por parte del Gobierno de Murcia a la hora de buscar soluciones. “Mientras gobierne esta gente, creo que no hay solución, francamente”, reconoce. “A nivel ambiental, no hay solución para el Mar Menor de manos de la comunidad autónoma. No la hay”, recalca el geógrafo, que sostiene que “va a depender de cómo sea de capaz el Estado, o de si la Unión Europea se moja”. “A nivel regional no esperamos nada”, insiste.