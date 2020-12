¿Momento hamiltoniano?

El nombre de Alexander Hamilton reclama la patente de marca del salto federal de la UE (sobre cuya envergadura escriben los europeístas) por haber sido impulsor, como primer Secretario del Tesoro (1790), de la deuda federal de los EEUU (la moneda única, el dólar, tardaría en imponerse hasta fecha tan tardía como 1813, unos pocos años antes que el primer Banco Federal).

Hamilton, nacido en el Caribe y llamado a ser uno de los “Founding Fathers” de EEUU, fue, junto con John Jay y James Madison, miembro del legendario trío redactor de los “Federalist Papers”: se trata de 85 ensayos conocidos en la literatura de la teoría política bajo el denominador aglutinante de “El Federalista”. Como secretario del Tesoro fue impulsor y autor de la mayoría de los artículos firmados bajo el pseudónimo de Publius, como ha explicado en España brillantemente el profesor Roberto Blanco (El valor de la Constitución).

Menos conocido es, sin embargo, el rocambolesco giro del destino por el que murió en duelo a pistola a manos de Aaron Burr, entonces vicepresidente del presidente Thomas Jefferson (reputado redactor de la Declaración de Independencia de 1787) y con el que, por cierto, había empatado en el colegio electoral de 1801 (el mismo órgano intermedio que ahora confirma a Joe Biden, para desesperación de DJ Trump, estos días de diciembre). La inverosímil aventura de su vida ha dado lugar a un no menos sorprendente musical que hace furor en Broadway, promovido por el polifacético músico, bailarín y cantante Lynn Manuel Miranda.

Volviendo al punto de partida: los analistas versionan el potencial federalizante del salto adelante irrogado por la UE en su respuesta a la pandemia y sus estragos económico-sociales: aprende de las lecciones y los errores perpetrados en su deplorable gestión -too little, too late, and in the wrong direction- de la Gran Recesión que arrancó en 2008. Con mayor potencia de fuego que nunca ante en su historia -¡1,82 billones de euros!-, suma a un Presupuesto al alza un instrumento adicional (Next Generation EU/Plan de Recuperación), que no sólo asegura 750.000 millones de euros (de los que el 52% son transferencias y el 42% préstamos a bajo interés no condicionado), sino que será financiado, por primera vez en la historia, con deuda mancomunada y garantía europea. A ello se suma el SURE, el Plan de Compra del BCE (1,8 billones adicionales) y los Recursos Propios (Impuesto sobre el plástico, Impuesto de Transacciones Financieras/FTT, Impuesto sobre las grandes Corporaciones y primera armonización de las bases imponibles del impuesto de sociedades/Corporate Tax).