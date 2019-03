Mona Eltahawy: "A menos que seas musulmana, calla la puta boca y escucha a las musulmanas"

No se dice en todas partes, pero es habitual. Está la metáfora del caramelo y el envoltorio, con la que preguntan cuál escogerías, el que tiene el envoltorio o el que no; está la metáfora de la piruleta y las moscas, en la que la piruleta que no está cubierta atrae a todas las moscas; y está la que plantea que nunca dejarías un trozo de carne al aire libre en la calle, porque entonces los gatos callejeros se pelearían por comérselo. Pero yo no soy ni una piruleta ni un trozo de carne. Además, no sólo es un insulto para las mujeres, sino también para los hombres. ¿Es que los hombres son moscas que revolotean, son animales salvajes? Es terrible.

Era noviembre de 2011. La Revolución Árabe había triunfado en Egipto (al menos aparentemente), logrando derrocar al dictador Hosni Mubarak . Pero todavía hacía falta una revolución más. Mientras dispersaban las manifestaciones de la plaza Tahrir, los militares “agredieron sexualmente al menos a 17 mujeres bajo la forma de las llamadas pruebas de virginidad ”, cuenta Eltahawy a El HuffPost. Y lo peor no fue eso. “Pensé que la gente se enfadaría tanto que harían otra revolución, esta vez por el género. Pero no ocurrió. Acusaron a las mujeres de mentirosas, decían que los militares nunca harían eso”. La rabia que acumuló Mona Eltahawy en esos momentos la llevó a escribir El Himen y el Hiyab: por qué el mundo árabe necesita una revolución sexual , publicado originalmente en 2015 y editado ahora en español por Capitán Swing.

“Cinco o seis me rodearon, me manosearon y pellizcaron los pechos, me agarraron la zona genital y perdí la cuenta de cuántas manos intentaron meterse en mis pantalones”. Este es uno de los tuits que la periodista y activista Mona Eltahawy acertó a escribir cuando las fuerzas de seguridad egipcias la liberaron después de golpearla y detenerla en la plaza Tahrir de El Cairo y de dejarla 12 horas en manos de los “bastardos” del ministerio del Interior y de la inteligencia militar del país.

El dictador de la casa es el peor, porque el del Estado y el de las calles luego se va a casa, y allí es más difícil de combatir. En el libro quería explorar qué ocurre cuando las mujeres que participan en la revolución se van a casa, miran a los hombres con los que han participado en la revolución y preguntan: ”¿Eres también revolucionario en casa y en el trabajo o sólo eras revolucionario cuando estábamos luchando contra el Estado?”. Siempre me gusta citar a una mujer del grupo de anarquistas españolas Mujeres libres que luchó durante la Guerra Civil Española y decía: “Los compañeros apoyan la revolución en los bares y en el trabajo, pero cuando llegan a casa, parece que se quitan la revolución al quitarse los zapatos. En casa dejan de ser mis compañeros”. Escribí este libro precisamente para preguntar si esos hombres con los que arriesgábamos nuestra vida para combatir al Estado luego eran dictadores en sus casas. Y algunos lo eran. Muchos apoyaban nuestra revolución feminista, pero otros muchos no. Necesitamos una revolución contra la tríada misógina.

En 2006 o 2007, cuando se empezó a tomar en serio este debate y a llevarse al plano de la ley en países como Francia, Bélgica y zonas de España, mi postura era: estoy a favor de que se prohíba el nicab en todas partes. Pero no quería tener nada que ver con la derecha europea islamófoba y xenófoba que estaba proponiendo esto. Ellos querían dar a entender que les importaban las mujeres musulmanas, pero la cosa no tenía nada que ver con ellas, sino con una agenda racista. Mi postura ahora es: a menos que seas musulmana, calla la puta boca y escucha a las musulmanas. Porque en los últimos 12 años he visto que los debates sobre cómo visten o no visten las mujeres musulmanas entusiasman a los racistas e islamófobos. Las mujeres musulmanas están entre la espada y la pared: a un lado está la espada de la derecha islamófoba y racista —que quiere usar el cuerpo y las palabras de las musulmanas como arma contra la comunidad musulmana— y al otro lado están los misóginos musulmanes que quieren silenciar a las mujeres. Y yo digo: que le den a unos y a otros. No estoy ni de un lado ni del otro. Estoy del lado de las mujeres. Y ya hay mucho debate y discusión entre las mujeres musulmanas sobre el hecho de llevar o no llevar hijab [velo que cubre la cabeza y el pecho] o nicab. Así que ya no escribo de eso.

Normalmente, el objetivo del hijab es la modestia, y yo me opongo a la modestia, que es sólo para las niñas y las mujeres, porque a los chicos o a los hombres nunca se les pide eso. Pero para mí, para mi hermana y para mi madre el hijab representa tres cosas distintas: mi madre lleva pañuelo por la fe, cree que es un requisito para las mujeres musulmanas. Yo no estoy de acuerdo, y ella no está de acuerdo conmigo. Mi hermana antes llevaba hijab también por la religión, pero ahora lo lleva para mandar a la mierda a los racistas, ahora es una cuestión de identidad. Yo no estoy de acuerdo, y ella no está de acuerdo conmigo. Yo misma llevé hijab durante nueve años, porque quise, porque empecé a pensar que era una obligación y luego leí y decidí que para mí ya no era una obligación. Pero me costó ocho años quitármelo. Desde fuera es muy difícil apreciar lo complicado que es tomar una decisión.

La semana pasada, la primera ministra de Nueva Zelanda quiso apoyar a las víctimas musulmanas del atentado en una mezquita poniéndose hijab. ¿Qué piensa de este gesto?

Muchas mujeres en Nueva Zelanda, no sólo la primera ministra, se pusieron hijab un día como apoyo a las víctimas musulmanas de la masacre, y yo me opongo profundamente a esto. Me opongo porque el hijab no es un artilugio, no es un juguete, no puedes llevarlo un día y sentirte bien y querer demostrar al mundo que no eres racista ni islamófoba. ¿Qué pasa los otros 364 días del año? En primer lugar, pienso que ha sido un gesto vago e ingenuo. Se puede mostrar apoyo luchando contra el supremacismo blanco, contra la violencia con armas, contra la islamofobia dentro de tu propia familia blanca. De este modo, apoyarás más a la comunidad musulmana que poniéndote el hijab un día. En segundo lugar, el hijab sigue generando un debate enorme entre las mujeres musulmanas. Estas mujeres blancas que no saben nada del hijab se han puesto del lado de quienes piensan que las musulmanas deberían llevar hijab. Algunas pensamos que no deberían. ¿Por qué van entonces en mi contra? Conmigo no están mostrando solidaridad. Han decidido por todas nosotras que las musulmanas equivalen a un hijab. Soy más que lo que llevo en la cabeza.

[Al llevar hijab] mi madre y mi hermana son lo que se llaman mujeres visiblemente musulmanas; en países con islamofobia las mujeres visiblemente musulmanas son más vulnerables a la violencia, porque es fácil reconocerlas. Mi sugerencia a las mujeres no musulmanas que quieran mostrar su apoyo es: si ves que una musulmana está siendo atacada por llevar hijab, ve a defenderla. Pero no la estás ayudando si un día te pones hijab. Por eso me opongo a esos montajes como el del Día Mundial del Hijab. Ese no es asunto tuyo, no es un juguete.

En El Himen y el Hijab cuenta que, en época de sus padres, lo raro en Egipto (y en otros países) era ponerse el velo y que ahora la situación es justo la contraria. ¿Cree que parte de este ‘resurgimiento’ del hijab y el nicab se debe a la xenofobia que los musulmanes sufren en Occidente?

Algunas mujeres sí lo hacen como una forma de decir: esta soy yo, no vas a silenciarme y tienes que aceptarme así. Ese es el motivo por el que mi hermana lleva hijab. Ojalá las mujeres musulmanas no tuviéramos que usar constantemente nuestro cuerpo para demostrar que somos musulmanas. Ojalá esta no fuera la única forma de señalar que nos oponemos a la islamofobia o a la xenofobia. El cuerpo de las musulmanas es como una pizarra y todo el mundo va poniendo ahí su mensaje, pero, ¿qué pasa con el mensaje que queremos escribir nosotras? No quiero que mi cuerpo equivalga a un hijab.