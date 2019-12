Odiar a Greta

Donald Trump, José María Aznar, Bolsonaro y Vladimir Putin tienen, seguramente, muchas cosas en común, pero una de ellas es que todos han descalificado o ridiculizado en algún momento a Greta Thunberg. Solamente por eso ya merece la pena valorar con respeto a la adolescente activista medioambiental.

No era consciente del odio visceral que se genera hacia la activista nórdica hasta que un buen día publiqué un tuit en el que ofrecía poder ayudar a Greta a llegar a Europa con motivo de la COP25. El Parlamento de Canarias invita con frecuencia a todo tipo de personalidades del mundo de la cultura, la política, la lucha contra el cambio climático y representantes de colectivos a venir a nuestra casa e intervenir para exponer sus posiciones sobre determinados asuntos. Nunca nadie puso en duda estas invitaciones, ni nunca hubo polémica alguna. Mi invitación a Greta fue del todo informal; me pareció que, por el impacto que tiene sobre todo en una generación muy joven, valía la pena intentar que viniera al Parlamento de Canarias, poder escucharla en primera persona y dar la oportunidad a mucha gente de oírla y debatir con ella. Ni siquiera sabíamos si aceptaría o cuáles serían sus condiciones para poder venir, pero a continuación me gané una ola de descalificaciones, insultos y críticas como nunca hasta ese momento. Daba igual que viniera gratis, en avión, en barco, que cobrara un caché, que hubiera que haberle pagado el billete y la estancia. Nadie esperó a la respuesta. Se lanzaron como hienas en el Serengueti. Un linchamiento digital.

Sigo con absoluta intensidad la actualidad, pero confieso que el nivel de agresividad que recibí simplemente por tratar de colaborar con que Greta pudiera llegar a España me dejó absolutamente sorprendido. La pregunta que me surgió a continuación fue: ¿qué oscuros mecanismos y odios puede despertar en ciertas personas una adolescente cuyo único objetivo es que no terminemos de hacer de este planeta un sitio inhabitable?

Estamos en una sociedad en la que digerimos con absoluta normalidad que un adolescente de 15 años abandone su país de origen, su cultura y su familia para debutar como deportista de élite en cualquier competición de fútbol europeo, con normalidad que niños y niñas menores de edad acudan a todo tipo de talent shows sin que ninguno de quienes critican a Greta haga ni un esfuerzo por cambiar de canal y sin que les importe si van o no al colegio, o si detrás de ellos hay un ambicioso padre que los maneja. Este es el país de Joselito y Marisol, así que, obviamente, la cuestión no es que una niña de 16 años no esté haciendo lo que, según la heterodoxia, debe hacer una niña de su edad. La respuesta, por tanto, al odio que despierta en ciertos sectores debe estar en otro lugar.