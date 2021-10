WhatsApp y Telegram, una amenaza en auge para los libros

El mundo editorial puede celebrar que este año las ventas se hayan disparado un 44% . Sin embargo, no todo son buenas noticias para el negocio: la amenaza de la piratería se afianza cada vez más. De los nuevos libros que han salido a la venta, “más del 45% se localizan en este tipo de páginas”, según Jorge Corrales, director general de la asociación de autores y editores CEDRO . Además, los nuevos canales por los que se cuelan los títulos de manera gratuita también representan un problema, los servicios de mensajería instantánea como WhatsApp. “El año pasado se retiraron más de 400 grupos de Telegram mediante peticiones nuestras”, explica a El HuffPost.

Si el 45% de los libros que han salido a la venta este año se han encontrado en páginas pirata, lo mismo ocurre con el 70% de periódicos y revistas. “Estamos hablando solo del concepto novedades, que es una barbaridad”, añade el director general. El porcentaje no incluye los que ya han sido descargados, con los que se dispararía aun más. Durante el confinamiento la piratería se triplicó.

La editorial confirma que “la aparición de las redes sociales ha multiplicado los efectos de casi todo, y la piratería no iba a ser una excepción”, aunque respecto a WhatsApp, que es la plataforma de mayor impacto, “en realidad solo ha popularizado y simplificado el fenómeno, convirtiendo horas de navegación, largas búsquedas, miles de enlaces y cientos de web en un solo clic”. Solo este año, en Facebook, por ejemplo, han retirado más de 7.300 enlaces de grupos que contenían entre 300 y 400.000 personas.

El libro en papel sobrevive y goza de buena salud

Se comparten fotocopias, fotografías de los capítulos o incluso pruebas sin corregir. En todo caso, apunta Planeta, “no es lo mismo el pirata que el lector. No son las mismas personas, no tienen los mismos intereses. El pirateo se limita muchas veces a un compulsivo ‘pásalo’, y no invalida para nada los saludables índices de ‘popularidad’ por los que atraviesa el sector del libro en los últimos tiempos y su buena salud”.