Curso exprés de Poder Judicial

¿Es el único órgano de gobierno de los jueces?

Esta competencia no recae en exclusiva en el CGPJ porque las salas de gobierno del Tribunal Supremo, de la Audiencia Nacional y de los Tribunales Superiores de Justicia tienen también potestad, pero en última instancia sus resoluciones pueden ser revisadas por el Consejo General.

¿Quién forma parte del Consejo General del Poder Judicial?

Está formado por 20 miembros (llamados vocales), nombrados por el rey y elegidos por las Cortes Generales entre jueces y juristas de reconocida trayectoria. En su sesión constitutiva, eligen los vocales al presidente, que lo será del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo. Actualmente es el juez conservador Carlos Lesmes.

¿Qué mayoría hace falta para elegir a los vocales?

El Congreso elige a 10 vocales y otros tantos el Senado. Hay 12 puestos para jueces y magistrados y ocho para “juristas de reconocida competencia”. La ley del Poder Judicial establece una mayoría de tres quintos en cada Cámara. Por ejemplo, en el Congreso hacen falta 210 de los 350 parlamentarios que hay para sacar adelante la renovación.

¿Cuánto dura el mandato?

Cinco años, según establece la Constitución.

¿Qué pasa actualmente?

El mandato del actual Consejo acabó en diciembre del 2018 (los vocales fueron nombrados en diciembre de 2013). Por lo tanto, llevan en funciones más de dos años porque los dos principales partidos no han llegado a un acuerdo para renovarlos.

Esto supone un incumplimiento de la Constitución.

Desde el PSOE se acusa al PP de no querer firmarlo para no perder la mayoría conservadora en el Poder Judicial, mientras que los populares dicen que sólo pactarán si no está en el acuerdo Unidas Podemos y argumentan que los de Pablo Iglesias quieren acabar con el actual sistema constitucional.