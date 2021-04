El PP sigue atado con el cordón de Vox

Ayuso sigue vendiendo que va a lograr la mayoría absoluta para gobernar en solitario (para lo que necesitaría al menos 69 escaños), pero los sondeos no plasman esa fotografía. Cs queda fuera en todas las encuestas, por lo que al PP solo le quedaría como pareja de baile a Vox. La publicada por El País este martes, realizada por Metroscopia, le da más del 40% de votos , que se traducirían en 59 escaños, un número insuficiente para la investidura. Para ello debería contar con los 13 hipotéticos asientos de la ultraderecha.

La campaña entró en una nueva fase al final de la semana pasada con el debate de la Cadena SER y las dudas planteadas por Rocío Monasterio (Vox) sobre las amenazas con balas. Este lunes se endurecía todavía más con el sobre con una navaja contra la ministra Reyes Maroto por parte de un hombre con problemas psiquiátricos. Desde la izquierda se habla del discurso del odio y de cómo está calando poco a poco en una sociedad tan polarizada. Y el PSOE de Ángel Gabilondo ha apostado por crear un “cordón sanitario” contra Vox, al que se suman UP y Más Madrid. Con una pregunta en el aire: ¿pactará Ayuso después del 4-M con la ultraderecha si le dan los números?

Discursos de odio, carteles racistas contra los menores no acompañados, no condenas a las amenazas que están recibiendo miembros del Gobierno… La campaña de Madrid está mostrando el lado más crispado y fangoso de la política. Con la izquierda remando en la misma dirección que en muchos países de Europa: hacer un cordón sanitario contra la ultraderecha. Pero la derecha española rechaza seguir los pasos de Angela Merkel y sigue abierta a pactos con la ultraderecha de Vox.

Y Ayuso lo tiene claro: “Yo no hago cordones contra nadie”, decía en Radio Nacional este martes. Ella misma reconocía que ha ido “bien” la experiencia de gobernar apoyada externamente por Vox y marca más su línea roja con el PSOE y la izquierda: “Con el desastre no voy a pactar”. “Si llevo una bajada de los impuesto y Vox lo apoya, se lo agradeceré”, apostillaba. La presidenta también ha llevado a otro órdago: pide a la izquierda que la apoye si no quieren a los de Abascal.

Es más, desde el PP no se pone el foco en el discurso del odio practicado por Vox, y se achaca a La Moncloa y a Pablo Iglesias el clima de estos días en la campaña. Ayuso ha llegado a decir que no hay que hacer públicas esas amenazas porque “dan alas” y crean un “efecto llamada innecesario”. “Un circo”, ha llegado a comentar evitando entrar en conflicto con sus posibles socios a partir del 4-M.