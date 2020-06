Las purgas de Jorge Fernández Díaz en Interior por investigar la corrupción del PP

Fernández Díaz llegó al ministerio y designó a un nuevo director general de la policía: Ignacio Cosidó. Juntos relevaron a la cúpula de la junta de gobierno de la policía. Los cambios llegaron por “falta de confianza”. Ambos arguyeron que no había ningún cargo que no hubiera sido nombrado a dedo por el anterior inquilino del ministerio: el socialista Alfredo Pérez Rubalcaba.

José Santiago Sánchez Aparicio salió de Interior en verano de 2016. Y a la comisaría general de la policía judicial llegó Eloy Quirós, que permanece en el cargo desde entonces. Lo nombró también Fernández Díaz estando en funciones al frente de Interior. Fue uno de los primeros relevos que supervisó el segundo de la policía, el director adjunto operativo Antonio Rodríguez, quien relevó a Eugenio Pino, considerado el demiurgo de la ‘policía patriótica’, cuando se jubiló

El comisario Sánchez Aparicio usó una ‘puerta giratoria’ para recalar en Prosegur como jefe de relaciones institucionales en la empresa de seguridad privada hasta diciembre el 31 de diciembre de 2018.

“Estaríamos en el reino de los cielos”

El exministro Fernández Díaz ha comentado este jueves el cese del coronel Diego Pérez de los Cobos y ha defendido a policías y guardas civiles. “Le quiero decir primero que la Policía la forman 70.000 funcionarios y la Guardia Civil casi 80.000, estaríamos en el reino de los cielos si entre casi 150.000 personas no hubiera alguna que pudiera haber cometido alguna ilegalidad, pero eso no permite manchar el nombre de esas instituciones”.

Fernández Díaz ha asegurado cargado contra Sánchez que se ha referido a las menciones del presidente este miércoles en el Congreso a la ‘policía patriótica’, insinunado que el coronel pertenecía al grupo de las cloacas de Interior. “Para defender al ministro [Grande-Marlaska] no hace falta ofender a la Guardia Civil. Yo no conocía al coronel Pérez de los Cobos cuando llegué, hablé con el señor Rubalcaba y me informé. No tuve ni una sola queja”.

El exministro ha aprovechado El Programa de Ana Rosa para recordar a Pedro Sánchez que cuando él accedió a la cartera de Interior mantuvo a todos los cargos que tenía su antecesor Rubalcaba. Mentira.