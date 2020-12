Qué y quién es un "allegado"

SOPA Images via Getty Images

SOPA Images via Getty Images Selfi navideño de una pareja en el centro de Málaga

Ya hay plan para las Navidades y pasan por no salir de la comunidad de residencia salvo para visitar a los familiares y a los “allegados”. Esa última palabra amenaza con ser el término de moda en estas fiestas: qué es y qué no es un allegado. Y por si fuera poco jaleo, hay más: cómo se justifica un viaje para reunirse con uno de ellos.

Desde el Ministerio de Sanidad aún no hay una definición concreta de quién cumple con esa figura. Salvador Illa aseguró que se trata de personas que sin tener un vínculo familiar “tradicional” (entendido como vínculo de sangre o legal) sí tienen un vínculo afectivo “especial”. “Todo el mundo entendemos lo que queremos decir”, añadió. Pero no, no todo el mundo parece tenerlo claro.

En busca de una definición precisa, se han disparado las consultas en la RAE, que describe así el término “allegado”: “Dicho de una persona: Cercana a otra en parentesco, amistad, trato o confianza”. Es la segunda acepción de una entrada que también recoge “cercano o próximo en el espacio o en el tiempo”, aunque con un uso bastante menos preciso para este caso. La idea general está clara, pero seguimos sin precisar del todo.