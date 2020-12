¿Quién se fía ahora del Partido Republicano?

SAUL LOEB via Getty Images

SAUL LOEB via Getty Images Donald Trump.

En los meses anteriores grupos de firmantes escribieron cartas a los periódicos y sacaron manifiestos llenos de datos y predicciones. En el mes de febrero 35 psiquiatras y psicólogos enviaron una carta al The New York Times preocupados por “la inestabilidad emocional” del inquilino de la Casa Blanca que le incapacitaría “para servir de manera segura”. Con posterioridad, otros destacados expertos han manifestado su acuerdo con los diagnósticos.

El Partido Republicano no vio nada. No escuchó nada. Como tampoco había visto nada, ni escuchado nada, ni sospechado nada sobre la ‘trama rusa’ que habría interferido en las elecciones de 2016 para favorecer a Donald Trump.

Aparte de convertir el oxímoron en un método normalizado de su dialéctica, política el Gobierno de Trump ha logrado reducir los argumentos a un lenguaje combinado de mayúsculas y minúsculas que ni siquiera necesitan los 140 caracteres básicos de Twitter. Ha convertido el razonamiento, la tesis, la antítesis y la síntesis… en el rezo del rosario o en las letanías. En consignas que valen para una cosa y para su exacta contraria. Aplica la ‘fe del carbonero’ de los fieles cristianos. No hay que pensar; hay que seguir al jefe. Por eso su empeño en repetir hasta el exceso que él es el comandante en jefe.

Esto sí que es un dato preocupante. Hemos visto en las televisiones españolas cóimo los corresponsales en Washington o Nueva York, y los que se adentraban en la ‘América profunda’ de las Grandes Llanuras o del Sur racista preguntaban a los fieles trumpistas si estaban satisfechos con la atención sanitaria y con los seguros médicos, y por lo general todos contestaban que no; y sin embargo, cuando se les recordaba que fue Donald Trump quien trató de aniquilar el Obamacare que los protegía y que incluso trató de rebajar otras prestaciones… respondían que ellos se fiaban de su palabra, de sus tuit, de lo que decía. “Nos gusta su mensaje”, decía un obeso obesísimo con barba castaña que ondeaba una banderita y llevaba la gorra roja de de la trumpimanía MAGA (Make America Great Again, en español “Haz América Grande Otra Vez”).

Con el ambiente ‘caldeado’ así artificialmente, antes de terminar el conteo ya Trump tuiteó que se habían amañado ‘definitivamente’ las elecciones, a pesar de las evidencias en contrario. Las denuncias de su equipo de abogados se estrellaron contra la realidad; los jueces y fiscales no le dieron crédito por inconsistentes; los propios responsables electorales de los estados republicanos garantizaron la limpieza de los comicios.

Entonces el presidente intentó lo que vendría a equivaler a una especie de golpe de Estado en tres fases: la primera, evitar la confirmación de la victoria de Biden por el Colegio Electoral, presionando a los delegados para que traicionaran el voto popular, y a los tribunales para anular indiscriminadamente millones de papeletas; la segunda, presionar al Congreso para que no reconozca como ganador a Joe Biden. La tercera: en las últimas semanas, y fracasados todos los intentos, tanto Trump como algunos colaboradores civiles y unos pocos, poquísimos militares, han fantaseado con utilizar la ‘ley de insurrección’ para que el Ejército intervenga en los estados que le dieron la victoria a su oponente.

Por supuesto, los mandos militares en ejercicio y destacados dirigentes republicanos han descalificado tajantemente esta posibilidad. Pero el mal está hecho: una parte de sus millones de votantes, muchos de ellos amantes del rifle y nostálgicos del Far West, creerán que “cuando el río suena…”. El número de estúpidos, como decía Albert Einstein, es infinito.

Pero Trump solamente ha sido el mal, no ‘la causa de la causa del mal causado’. El verdadero responsable es el Partido Republicano dirigido por el senador Mitch McConnell, artífice de la estrategia del bloqueo sistemático desde el Senado a todas las iniciativas legislativas del Partido Demócrata, que unió sus fuerzas con Trump, por ejemplo, para abandonar el acuerdo sobre el cambio climático de París. Y aunque a última hora se ha desmarcado del insensato juego y ha reconocido la victoria de Biden, sobre todo para no hacer el ridículo, no podrá borrar de los libros de historia cómo sacaron al genio maléfico de la botella, ni tampoco como consintieron la ‘trama rusa’ y como ignoraron los indicios de una coincidencia estratégica, y puede que táctica, entre Trump y Putin.