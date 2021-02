Una gerente de hospital propuso quitar el móvil a los pacientes para que no rechacen ir al Zendal

Marcos del Mazo via Getty Images

Objetivo: enviar pacientes al Zendal ante la falta de sanitarios trasladados allí. Eso es lo que se habló en una reunión de responsables del Hospital Príncipe de Asturias de Alcalá de Henares de hace un par de semanas y a cuya grabación ha tenido acceso la Cadena SER.

En ese encuentro, la gerente Dolores Rubio expresó su precupación por el hecho de que apenas habían logrado derivar ocho pacientes al nuevo hospital de pandemias, mientras que la Comunidad había trasladado allí a decenas de profesionales del centro, en su mayoría de Enfermería.

“Nos quitan al personal, el personal está en el Zendal... Es que vamos a entrar en una espiral. No tenemos profesionales porque están allí pero no les mandamos pacientes y nos quejamos de que no tenemos profesionales. (...) Mándalos al Zendal”, se lamentó Rubio en la grabación.

El obstáculo que se encuentran en la derivación de pacientes es que muchos lo rechazan. Es ahí cuando Rubio sugiere quitar el móvil a los pacientes, sortear a la familia y solo comunicar el traslado cuando el paciente esté “saliendo del hospital”.