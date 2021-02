Recuérdalo tú y recuérdalo a otros

Resulta frustrante constatar cómo muchos de los jóvenes actuales desconocen no sólo qué fue el 23-F, sino que tan siquiera han visto las imágenes de un Antonio Tejero enfebrecido liándose a tiros contra el techo del Congreso de los Diputados.

¿Qué clase de Historia se imparte en los colegios e institutos? ¿En qué burbujas de ignorancia metemos los padres a nuestros hijos que ni siquiera encontramos cinco minutos de nuestra vida para explicarles lo cerca que estuvimos de perder una democracia entonces incipiente?

Se ha dicho mil veces que una sociedad que ignora su pasado está condenada a repetirlo. No se trata de aprender todos los detalles de la primera guerra carlista, sino de saber, de conocer, qué ocurrió en la tarde del 23 de febrero de 1981 en España. Hace sólo 40 años.

Ese altísimo grado de desconocimiento sobre nuestro pasado más reciente no es responsabilidad única de los más jóvenes —no estaría de más dejar de responsabilizarlos de todos los males—, sino de sus padres en general y del sistema educativo en particular. Explicar el 23-F no es contar la parte más esperpéntica de ese día, que también, sino explicar cómo unos golpistas trataron de liquidar por las bravas el atisbo de consenso democrático que entonces se habían dado los españoles tras 40 años de dictadura, sangre e infamia.